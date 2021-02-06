【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年

新冠肺炎疫情全球大流行，隨著多款新冠疫苗面世，外界關注新冠肺炎疫情可在何時結束。彭博社追蹤全球新冠疫苗接種數據，按照全球需達7成至8成半人口接種新冠疫苗的目標計，以現在的接種速度，全球料需時超過7年才有望結束疫情。

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彭博社建立全球新冠疫苗接種數據庫，指出目前全球各國已為民眾接種1.2億劑新冠疫苗。彭博社指以色列為全球新冠疫苗接種率最高的國家，疫苗接種率在短短兩個月内已向75%的方向推進。

以色列是世界上疫苗接種率最高的國家，在短短兩個月內的疫苗接種率有望達到75％。至於美國也正加緊接種，預料明年會有75%人口接種新冠疫苗。

輝瑞（Pfizer）與Moderna向加拿大交付新冠疫苗的進度延誤，彭博社指加拿大的疫苗接種率下跌一半。如按照當前的接種速度計算，加拿大達到75%接種率料需超過10年。

不過數字也需絕對不變，隨着各政府接種經驗加深，各國接種速度自然加快，最終需時很可能縮短。

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責任編輯：鄭錦玲