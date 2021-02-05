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【國際油價】預計需求回升　國際油價重返疫情前水平

環球政經 21:06 2021/02/05

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踏入2021年，隨著經濟復甦預期向好，刺激國際油價穩步回升，到本周五（5日）已經回復到疫情爆發前水平。彭博數據顯示，紐約期油（WTI）周五報56.8美元水平，倫敦期油更升至近60美元水平，雙雙觸逾一年以來高位，年內累計升幅分別達17%及14%。惟技術指標現時，二者14天RSI皆已升穿70，處於超買水平，短期內或見調整。

【美股焦點】半數標指成份股放榜 平均績後錄近1%單日跌幅【下一頁

不過投資市場對於油價長期前景仍然保持樂觀。瑞銀全球財富管理分析師Giovanni Staunovo近期於報告中指，石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）致力於限制石油產量，令產量低於需求，因此預期石油庫存將繼續下降，同時疫苗的推出有望支持全球石油需求，進一步推升油價。另外，高盛亦預計，到今年夏季，倫敦期油價格將回升至65美元。

據悉美國能源資訊署（EIA）本周三（3日）曾公布，美國上周原油庫存意外下滑，當周減少99.4萬桶，至4.757億桶，是2020年3月以來最低水平。

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