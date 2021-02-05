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【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨

理財智慧 19:55 2021/02/05

分享：

經濟學者林本利近年致力推廣理財教育，期望教導公眾健康、正面的投資理財觀念，建立攻守兼備的投資組合、拒絕投機炒賣。林Sir曾在《iMoney》分享，投資者入市買股票，宜具有以下三大心態。

一、切勿高追接貨

投資股票，切忌高追，市場上有眾多股票，不應抱羊群心態跟其他人去追貨，隨時會摸頂接貨。特別是一些在一兩年間股價上升一兩倍的股票，更要防避。一旦摸頂接貨，股價從高位下挫一半，便要期望股價回升一倍才能平手離場。

二、定立目標回報

每次考慮購入一隻股票時，都要問自己這隻股票未來兩三年，有幾大機會每年提供至少10%的回報（連同收息），若然有八成以上把握，便可購入。購入後若然股價在短時間上升約一成，可以考慮提早收割。

林Sir認為投資者買入股票的心態，應是準備持有兩三年，不應作短綫炒賣。　王嘉昌 攝

三、至少揸兩三年

購入時的心態是準備持有兩三年，兼且動用未來幾年「唔等使」的資金，絕不會因「等錢使」，或者因股價短暫波動而賤價沽售股票。

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責任編輯：葉卓偉

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