【美股焦點】半數標指成份股放榜 平均績後錄近1%單日跌幅

過去兩周是美股業績期，尤其上周多隻巨型科網股先後公布業績，雖然大部份表現勝過預期，但美股三大指數仍難逃調整命運。經過數周的放榜，現在已有約260家的標普500指數成份股放榜，當中75%收入勝過市場預期，80%盈利勝過預期，但財經雜誌《巴隆氏》統計，已放榜的成份股平均績後股價錄得近1%跌幅。

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企業業績勝過預期，不是代表公司前景一馬平川，上市公司以調低盈利指引，來降低打破市場預期的難度，已是投資界的共識。但相對去年第三季度的業績，第四季度業績的確普遍已重拾按年增長，收入及盈利平均按年錄得2%及6%的增長。

不過，市場預期的舊經濟回歸仍未實現，科技、健康護理股的收入及盈利增長速度仍然是最快，能源、工業股則錄得按年下跌，只是增長股的強勁業績並沒有令股價大幅攀升，反之科技、健康護理股近日更見調整，平均在續後跌幅達1%以上，而工業股則只見少量跌幅，惟近日三大指數已見回升。

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