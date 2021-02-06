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【周末好去處】D2 Place設香城年宵2.0　帶來插畫家Youtubers產品包括熊仔頭

商業 10:00 2021/02/06

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香城年宵2.0於2月6至15日在D2 Place舉行，帶來多個本地人氣插畫家及人氣Youtubers的產品。（白紙市集facebook圖片）

農曆新年將至，但今年年宵市場不設乾貨，想逛年宵的港人不妨到D2 Place的香城年宵2.0。是次年宵於2月6至15日在D2 Place舉行，由白紙市集主辦，場內有4個分區，帶來多個本地人氣插畫家及人氣Youtubers的產品。

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參與檔攤包括fhproductionhk熊仔頭售冰爽熊仔頭眼罩、藍仔頭冇眼睇眼罩、保持尷尬眼罩等產品，每款都附送冰袋及耳塞；llh.story推出一系列PiPi產品；sowinghong帶來大麻成肉巾、招財阿婆御守；heungshing_hk售香城 tote bag；ppweddingdesign推出香港主題利是封等。
 
由於疫情關係，為了使入場更順暢，大會今次推出憑票入場的安排，以Telegram形式登記（Telegram : whitemarkethk），預先給入場人士索取入場門票，持快證人士必須於快證時間半小時前登記，以便作人流管制措施。

《白紙市集 - 香城年宵 2.0》
日期：2021年2月6至15日
時間：2PM – 10PM (2月6至10日) | 2PM – 1AM (2月11日) | 1PM – 8PM (2月12至15日)
地點：D2 Place一期2樓The Space 及 天台花園
D2 Place二期地下The Garage 及 3樓PowerPlay Arena

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責任編輯：朱悅瀅

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