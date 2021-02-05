維他奶夥本地機構合作　以飲品紙包盒紙漿製成紙張

香港「維他奶」最近聯同本地機構利用回收後的飲品紙包盒紙漿升級再造成的紙張，生產嘉許狀送贈支持「乾淨紙包回收計劃」的機構。公司表示，整個過程是由本地回收及生產。

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「維他奶」與香港首間紙包飲品盒回收漿廠「喵坊」合作，回收飲品紙包盒經處理後製成的紙漿，並經本地製計師進行證書的研發及設計有關機器，製成紙張。其後，由聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心工場的復康會員大量生產，印製近400張嘉許狀，回饋支持回收計劃的機構。

維他奶香港行政總裁劉盛雪指，已在全港18區已設置超過360個回收點及透過流動教育車及展覽。「是次新嘗試是希望將回收得來的飲品紙包盒升級再造成嘉許狀，感謝合作夥伴的支持。在未來，維他奶希望與更多不同的機構合作，不但擴展回收網絡，提供給大衆方便以進行回收。」

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責任編輯：黎淑雯

