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【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 四　溫度的改變對清酒有影響嗎？

名人薈萃 20:07 2021/02/05

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之前我分享了有關清酒不同溫度的術語，還有存放清酒的傳統容器，沒有看過篇的讀者們記得看一看。有人問不同溫度有那麼多專門的名稱，若果溫度改變了對清酒有影響嗎？

首先要了解冷酒和溫酒的特點有何不同，通常冷飲時(即冷酒)可以增加清酒的香氣，同時酒質會變得剛硬，而清酒的風味較為清爽，當然旨味及甜味也會相對地降低，餘韻或許帶點苦澀味。溫酒就不一樣了，當清酒處於一個暖和的環境下，就好像封印被解開一樣，香氣會變得濃郁，酒質沒有如冷酒那麼剛硬，相對較柔和，不過清酒的風味則有較大的改變，旨味及甜味會大幅增加，特別是清酒的米飯香，至於餘韻就不會那麼苦了，並會帶輕輕的酸味。

提醒各位不是所有清酒都適合溫用的，有些清酒只建議冷飲！接下來會分享四大酒類，包括：薰酒、爽酒、醇酒及熟酒的適合飲用溫度。譬如帶有果香的薰酒，建議適合飲用的溫度是介乎10度至15度，能夠帶出原本的果香，因此溫度不能太冷但也不能太暖和，不然香氣就會減弱。至於爽酒，由於通常用來配合刺身時飲用的，爽酒原本沒有什麼香氣，飲用後喉嚨會覺得非常清爽舒適，建議飲用溫度介乎5至10度，原因很簡單，想像一下假設你處身在炎熱的夏天中，是否想來一杯冷冰冰的酒解暑，當然這只是個比喻，爽酒的特點只會在較涼的溫度才會突顯鮮味出來，不然也可以嘗試加溫度至50度來飲用，在冬天時同樣能感受到雪中送炭的溫暖。至於旨味濃厚的醇酒，例如：生酛、生廢、純米酒等等最適合加溫到介乎40度至55度飲用，這樣才能更突顯醇酒的特質。最後古酒般的熟酒不用多說了，溫度越高越好，但不要太高不然就吃虧了，其實一般常溫就已能夠突顯熟酒的特性了，我建議最好是加溫度到40至45度左右飲用。

農曆新年將至，我先在此向大家拜個早年，希望各位身體健康、心想事成、萬事如意、龍馬精神、大吉大利！下星期再見！

 

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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