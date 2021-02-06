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【職場平等】前投行高管創社企　「三方合作」助殘疾者就業

商業 11:00 2021/02/06

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出身於投資銀行的林家強（左），了解到香港對於殘疾人士就業配套的不足，毅然離開金融界，創立了社企iEnterprise，利用「三方合作」模式為殘疾人士提供就業機會。右為iEnterprise總監何煒麟。

殘疾人士多年來一向求職困難、失業率高企。新冠肺炎疫情重創經濟，殘疾人士的就業受更大影響。出身於投資銀行及擔任聯合國高級顧問的林家強，了解到香港對於殘疾人士就業配套的不足，毅然離開金融界，投身於社會服務創立大同企業（iEnterprise），透過「三方合作」模式，令更多殘疾人士可發揮所長，並提供就業機會。

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曾在東亞聯豐投資管理任行政總裁的林家強，在金融界工作時遇到有殘疾家人的中學同學，並開展了第一次社會企業的投資合作，其間了解到香港對於殘疾人士就業配套嚴重不足。林家強表示，許多殘疾人士都有大專或以上的學歷，但欠缺合適的工作環境以建立信心及發揮所長。

為鼓勵他們有信心重投社會，他於2012年創立社企iEnterprise，以「三方合作」模式提供工作配合平台予殘疾人士，由社企負責聯繫商界與慈善組織共同合作。

他解釋，三者合作方式主要透過不同的慈善組織如CareER聘請殘疾員工；iEnterprise負責提供訓練，並成為商界與慈善組織間的橋樑；商界企業其後提供不同的工作予殘疾人士，例如讓他們為公司建造無障礙網站、資訊管理系統及1083電話查詢等服務。

籲企業採用無障礙設計網站　迎合殘疾人士需要

新冠肺炎疫情下，香港經濟重創，港人失業率飈升，殘疾人士的失業情況更加嚴峻。林家強直言，雖然疫情打擊各行各業，但他仍相信有危就有機，他積極尋找新方法為殘疾人士提供就業機會。他表示，在疫情下企業都紛紛數碼轉型，拓展網上服務，不過很多時卻忽視了殘疾人士的需要。

他提及，目前香港中小企採用無障礙設計的網站及移動應用程式，依然不足三成，香港無障礙網頁發展依舊落後。而未採用的企業多因「缺乏相關知識或技術」、「缺乏資金」和「缺乏人手」。

身障人士Ken於2019年底加入iEnterprise，在電腦科技上有突出的表現，加上他樂於學習，甚至會花時間自我增值，所以林家強讓他發揮所長，處理公司所有電腦科技技術相關的項目。（黃建輝攝）

有見及此，iEnterprise近年積極拓展建造無障礙網站計劃，聘請視障工程師參與編碼及進行測試。林直言：「視障工程師最了解自己需要甚麼無障礙設施，所以除了提供就業機會，可讓香港企業更了解視障人士的需要。」

邀ADHD患者任總監　兩代共融互相配合

惟近年數碼轉型世代來臨，原本穩定的產業生態也開始發生變革的情況下，林家強笑言：「對於我這種老一輩來說，要轉變傳統的營商方法並非易事。」因此，近日他邀請了90後、患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）的何煒麟（Keanu）擔任該企總監，兩代攜手合作，推動無障礙資訊科技。

Keanu強調，自己從來不認為ADHD是疾病，反而是種天份，「ADHD的患者腦袋運作得很快，經常會突破常規，也因此令我創造出許多特別的想法。」林家強笑指，有90後的年輕人加入，絕對有助員工之間的溝通，「畢竟有Keanu這種年輕人思維，可以衝破時代隔膜的阻擋。」他舉例指，Keanu對社交平台的認識較深，可以領導員工一起進行處理綫上及科技的問題；而他就可以利用過往的營商經驗，處理政策上的問題，雙方內外互相配合。

【職場共融】寄語殘障人士勿自我標籤　盼打破職場歧視

記者：曾曉汶

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