北約秘書長促加強亞洲同盟 聯手應對中國挑戰

拜登上任美國總統後,外界關注國際政局變化。北約秘書長斯托爾滕貝格周四(4日)表示,北約應該尋求與日本、南韓等亞洲盟友加強合作,同時與全球民主國家建立新的伙伴關係,以應對來自中國的挑戰。

斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)於英國皇家國際關係研究院(Chatham House)表示,雖然北約目前仍維持歐洲與北美的區域同盟關係,但隨著軍事威脅逐漸加劇,北約應與澳洲、日本、南韓、新西蘭等亞洲盟友更緊密合作。斯托爾滕貝格同時建議,北約應接觸巴西、印度等民主國家潛在新盟友。

斯托爾滕貝格指中國及俄羅斯,為對北約的技術威脅潛在來源。斯托爾滕貝格強調在這些國家正發展具破壞力的新興技術方面,北約成員國武裝部隊必須處於領先地位。

斯托爾滕貝格也強調,自由、民主及法治是北約的核心價值觀,北約有必要保護。他又譴責美國上月初發生的國會暴亂事件,同時攻擊美國民主及北約的核心價值觀。

斯托爾滕貝格於演説時指出,北約需確保各成員國的基礎設施及供應鏈穩定,無需依賴與北約持相反觀點的國家。

斯托爾滕貝格形容,確保基礎設施及供應鏈穩定可保障國家安全:

這些不僅是經濟決策,對於我們的國家安全十分重要。我們絕對不應用國家長期安全來換取短期經濟利益。

(These are not just economic decisions, they are crucial for our national security. We should never trade short-term economic benefit for our long-term national security.)