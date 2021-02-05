【新冠疫苗】加拿大惹囤積爭議 竟獲COVAX分配疫苗

由世衞主導、約190個國家參與的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）配送名單出爐，首批將分配3.3億劑疫苗，其中加拿大獲分配近200萬劑疫苗，屬7國集團（G7）中唯一取得疫苗的國家，引來爭議。加拿大強調，COVAX是一個確保所有參與其中的國家（包括加拿大）公平獲得疫苗的機制。

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加拿大於去年向COVAX捐出3.45億美元，當中一半用於加拿大購買疫苗，其餘則支援低收入國家。而加拿大於COVAX首批配送疫苗當中，獲得190萬劑牛津疫苗，屬於G7當中唯一一個國家獲分配疫苗。此外，部分已發展國家包括新加坡及新西蘭亦從COVAX計劃中分別獲取20萬劑疫苗，故備受爭議。

加拿大保守黨新任黨魁歐圖爾（Erin O’Toole）批評杜魯多，指他對於購買疫苗「毫無計劃」（no plan），令加拿大於COVAX計劃奪去部分原定分發予貧窮國家的疫苗。

加拿大政府強調，該國加入COVAX疫苗計劃目的在於旨在確保加拿大享有額外新冠疫苗，同時推動低收入國家加快疫苗接種。

加拿大國際發展部長古爾德（Karina Gould）發言人杜馬斯（Guillaume Dumas）指，COVAX計劃不僅是為已發展國家提供資金，亦是一個確保所有參與其中的國家（包括加拿大）公平獲得疫苗的機制。

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杜馬斯續指，加拿大參與的目的希望能確保所有國民都能接種疫苗，同時亦透過各種投資及捐款，支持低收入國家享有相同的接種疫苗機會，而不是傳言所聲稱以捐款去換取疫苗，更加沒有動用捐助發展中國家的資金。

另一方面，加拿大已開始新冠疫苗接種計劃。負責運送疫苗的將軍福廷（Dany Fortin）於當地時間周四表示，當日早上有18萬劑Moderna疫苗送抵當地，但藥廠單方面宣佈將延遲配送疫苗，亦沒有確實運輸日期，政府難以預測本月及下月的疫苗供應量。但加拿大仍希望藥廠於3月底前能成功交付200萬劑Moderna疫苗，以實現所承諾的疫苗接種目標。

責任編輯：郭麗明