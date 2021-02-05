太古廣場購物商場去年第四季零售銷售額跌31.2%　對辦公樓市場的長遠發展維持樂觀

太古地產 （01972） 公布，太古廣場購物商場去年第四季零售銷售額下跌31.2%，太古城中心及東薈城名店倉則分別跌17.6%及16.1%。太古地產指，旗下商場的零售銷售額在2020年第四季略有改善，惟市場環境仍然充滿挑戰，健身中心和電影院等主要租戶仍維持關閉，集團將繼續優化商場租戶組合，引入嶄新零售概念。

內地商場方面，廣州太古滙、成都遠洋太古里及上海興業太古滙零售銷售額增長6.2%至36%不等，但三里屯太古里及頤堤港則分別跌18.2%及11.7%。

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太地指，旗下內地商場表現於第四季繼續回升，人流暢旺、銷售強勁，尤其是鐘錶、珠寶及奢侈品，商場租用率維持堅穩，市場對零售樓面的需求殷切，特別是國際奢侈品牌。受奢侈品及優質生活品牌消費帶動，廣州太古滙及成都遠洋太古里於第四季表現穩健。

辦公樓方面，太古廣場去年第四季租金上升2%，太古坊則升12%，港島東中心及太古坊一座則升11%。

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太地指，受疫情影響，市場對辦公空間的需求仍然疲弱，租戶取態更為謹慎，但太古坊租用率維持高企、租金水平堅穩，但隨著中環和九龍東辦公樓空置樓面增多，將繼續對市場的辦公樓租金水平特別是太古廣場造成下調壓力。

集團對辦公樓市場的長遠發展維持樂觀，並正拓展旗下香港辦公樓物業組合及發展數個新項目。太古坊二座工程進展良好，預計於2022年完工。

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編輯：陳韻妍

