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【網民熱話】夫妻月入五萬 妻原計劃做全職媽媽 夫反對因想買車 妻嘆:男人真係咁鍾意車？

環球政經 19:31 2021/02/06

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擁有一輛車，是不少男人的夢想，但當面對家庭的壓力，夢想和現實也是很難取捨。近日，就有網民在討論區發帖，稱夫妻二人月入5萬多，近日還生了小孩，本打算妻子先辭職照顧孩子，再靠儲蓄幫補生計，但丈夫居然表示想用儲蓄買車，令妻子十分生氣。

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樓主與丈夫結婚兩年，稱他們「本身不是甚麼大富人家」，一直都是租屋自住，夫妻二人總共月入5萬多元，「雖然不能儲好多錢，但日子都叫過得去。」但自從生了小孩後，「一闊三大」，妻子就想辭職，在這兩年專心照顧小朋友，待小朋友上學後才恢復工作。而這兩年就靠數十萬儲蓄幫補生計，當初丈夫也表示支持。

但近日，丈夫就突然和妻子提議，妻子照常工作，改為聘請外傭照顧，而數十萬儲蓄可改為購買家庭車。妻子對此大為不滿，「我知道他一直都很想買車，很喜歡車，不過買車幾十萬一眨眼就沒有了，我當然極力反對！」又指自從有小孩後開支顯著增加，買車後又要花費一大筆金錢，直斥：「我們又不是甚麼有錢人，買車幹甚麼？」

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雖然丈夫向妻子解䆁道：「有車，有小朋友出入去那裏都比較方便」，不過就堅持一定要買新車，但妻子就認為買二手車就可以。二人因此常起口角，丈夫更指如果當年不是因為要與她結婚，一早已經買了車，更指責妻子「連少少嘢都要阻佢」妻子不禁慨嘆：「唔通一架車仲緊要過小朋友？！男人真係咁鍾意車？！」

不少網民都為妻子抱不平，認為丈夫買車是個不理智的行為，「仲買車? keep個錢傍身好d」、「你老公痴痴地，買車20萬只係頭炮咋，仲要個個月洗一大舊錢，其實住都未搞掂諗咩買車，就算你繼續番工都唔可能俾佢買車囉。」、「讓你外出打工，請保姆，再買車。你老公可真會過日子啊」

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責任編輯：黃苑筠

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