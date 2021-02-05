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緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤

股樓投資 19:08 2021/02/05

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二手樓市極旺，要買到心水單位不易，翻查近期成交，部分人趕入市的原因是，早前睇過的單位已陸續賣出，怕遲買更貴，可見要買到心水筍盤絕對不易。不過，近日有一位年輕買家跨區搵樓，只花2日便成功上車。

美聯黃家明說，得寶花園G座低層04室，實用面積253平方呎，一房間隔，內櫳企理，剛以440萬元易手，實用呎價17,391元。代理續說，買家為外區年輕人，搵樓僅2日，見上址價錢合預算，即使「無睇樓」，也拍板承接。

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資料顯示，原業主於2010年4月，以140萬元購入上址，現帳面賺300萬元，期內升值約214%。黃家明又說，得寶花園本月短短4天，已錄3宗成交，反映置業需求強勁。

事寶上，得寶花園入門門檻低，即使近期市旺，也有500萬元以下的放盤。值得留意的是，屋苑最大賣點是交通方便，除了鄰近九龍灣地鐵站，附近亦有巴士和小巴。此外，屋苑基座設商場，又毗鄰淘大商場及德福廣場，生活配套一應俱全。不過，屋苑早於1984年開始入伙，樓齡偏高，要留意維修問題，而且單位面積偏細，另有大窗台。

延伸閱讀【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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