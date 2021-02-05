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【大行報告】摩通指中芯上季毛利率令人失望予「減持」　麥格理亦指業績欠佳維持「跑輸大市」評級

股樓投資 18:51 2021/02/05

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摩根大通發表研究報告，指中芯國際(00981) 公布去年第四季業績及今年首季指引，末季收入及今年首季收入指引輕微勝預期，不過對2021財年指引則略差於市場預期，主要因為被列入美國實體清單後的不確定性。雖然產能充分利用，不過毛利率受壓令人失望，主要因為折舊較多，公司計劃擴充額外產能至8吋及12吋晶圓，不過在現有限制下能否執行仍存不確定性。

公司2020年資本開支為57億美元，但受美國監管要求及物流方面的挑戰影響，仍未有顯著的產能擴張。該行認為對公司而言主要變數在於，先進製程發展困難、未來策略應如何，以及美國設備供應商能否獲得批准向公司出貨等，估計股份將繼續徘徊直至在這方面清晰度增加。

公司指引今年首季收入將按季升8%，而今年上半年收入將達21億美元，按年增長14%，分別較市場預測高12%及9%。不過集團估計毛利率在未來數季將維持受壓；其指引首季毛利率介乎17%至19%，低於該行預期的21%。

麥格理發表研究報告指，中芯2020年第四季業績基本符合預期，表現欠佳，毛利率由大幅下跌至18%，經營虧損錄1.06億美元，遠超預期的4,700萬美。該行指出，中芯上季很大程度受到華為的負面影響拖累，但在政府補貼、投資收入及外匯收益所抵銷下，稅前利潤達到2.46億美元，超出該行預期60%。麥格理指出，中芯今年收入指引較預期低17%，毛利目標亦低36%，維持「跑輸大市」評級。

摩通及麥格理已更新其對中芯評級及目標價：

 

 

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撰文 : 周兆邦

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