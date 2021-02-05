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電訊盈科去年盈轉虧賺逾10億元　免費電視業務、廣告收益增3成　派末期息23分

股市 18:27 2021/02/05

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電訊盈科 （00008） 去年盈轉虧，股東應佔虧損達10.2億元，公司2019年則賺6.81億元。董事會建議派末期現金股息每股23分，全年現金股息達每股32.18分，派息和2019年年相若。

電訊盈科去年盈轉虧主要原因包括免費電視及 OTT 業務就內容製作的持續投資及企業方案業務為開發專屬服務方案而作出的投資所產生的較高攤銷費用、盈大地 產就二世古花園柏悅酒店減值撥備，一些其他非核心投資的公平價值變動及為舊資訊科技平台作出的撇銷。

年內，綜合EBITDA跌3%至119.78億元，主要原因是漫遊及企業方案業務 EBITDA 因疫情影響而放緩。年內，香港電訊及企業方案業務 EBITDA分別跌2%及22%至125.3億元及7.9億元。然而 Now TV 的穩定表現加上 OTT 及免費電視業務業績改善，抵銷了部分跌幅。

電盈傳分拆VIU 美國上市　集資2億美元【下一頁】

ViuTV廣告收益增近3成

Now TV 的收益減少6%至25.12 億元，原因為年內直播體育賽事暫停及商業活動減少，但由於 Now TV 精簡了內容成本及嚴格控制營運開支，令 EBITDA 穩定在 4.54 億元。另外，免費電視及OTT業務的增長動力持續，收益隨著收視率上升而分別增長22%及11%。免費電視及 OTT 的 EBITDA 虧損得以進一步收窄。

免費電視全年EBITDA虧損由2.73億元收窄至1.65億元。公司指，選秀節目《全民造星》成為ViuTV的旗艦節目，吸引了眾多廣告客戶及贊助商，年內ViuTV 的廣告收益增長29%至2.71 億元。OTT業務EBITDA虧損大幅收窄至1.53億元。

相關文章：電訊盈科出售馬來西亞物業予富衞集團　套現1.34億元

【拆局】李澤楷溢價買電訊盈科股份 股價飈1成創三贏

編輯：吳敏芳

 

股票 電訊盈科（00008）

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