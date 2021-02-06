【日本出口】港人愛日貨　日本農林水產品與食品出口增長1.1%　香港市埸奪冠

▲ 日本農林水產省公布2020年農林水產品與食品出口額（初值），按年增長1.1%。

新冠肺炎令在餐廳用膳需求減少，但受惠於在家煮食需要增長，日本農產品出口亦有升幅。據《共同社》報道，日本農林水產省公布2020年農林水產品與食品出口額（初值），達9,223億日圓，按年增長1.1%，連續8年創新高。

按國家和地區的出口數據，出口最高的地區為香港，位列第一，並錄得1.2%增長。其次分別為中國和越南，分別增長6.6%和18.3%，雖然亞洲市場出口額整體仍然強勢，但美國和韓國的出口額分別下跌4.0%和18.0%。

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抓緊在家煮食商機 日本政府集中支援出口下跌品種

雖然去年整體農產品有增長，但農相野上浩太郎表示，去年受疫情影響出口額未能達到1萬億日圓。為了擴大出口，日本政府方面將繼續支援線上商貿活動，以及配合海外市場轉變為在家煮食的需求變化。

按品種計算，雞蛋增長約2.1倍，達45億日圓；大米增長15.0%至53億日圓；牛奶和乳製品增長20.4%至222億日圓。日本產威士忌等酒精類飲料的銷售也有增長。然而，鰤魚、牛肉等有下跌趨勢，跌幅分別達24.7%和2.7%。日本政府將集中支援牛肉、鰤魚等27個重點品種，以提高出口額。

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責任編輯：馬意文