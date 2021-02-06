  • 23°C
香港時間 : 2021206日 (六) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本出口】港人愛日貨　日本農林水產品與食品出口增長1.1%　香港市埸奪冠

商業 11:00 2021/02/06

分享：

日本農林水產省公布2020年農林水產品與食品出口額（初值），按年增長1.1%。

新冠肺炎令在餐廳用膳需求減少，但受惠於在家煮食需要增長，日本農產品出口亦有升幅。據《共同社》報道，日本農林水產省公布2020年農林水產品與食品出口額（初值），達9,223億日圓，按年增長1.1%，連續8年創新高。

按國家和地區的出口數據，出口最高的地區為香港，位列第一，並錄得1.2%增長。其次分別為中國和越南，分別增長6.6%和18.3%，雖然亞洲市場出口額整體仍然強勢，但美國和韓國的出口額分別下跌4.0%和18.0%。

【疫市營商】本地鮮雞品牌泰安雞谷網銷　料農曆新年銷售增兩成（有片）

【網購商機】eBay去年總交易額增17%　交易額達1,000億美元

抓緊在家煮食商機　日本政府集中支援出口下跌品種
雖然去年整體農產品有增長，但農相野上浩太郎表示，去年受疫情影響出口額未能達到1萬億日圓。為了擴大出口，日本政府方面將繼續支援線上商貿活動，以及配合海外市場轉變為在家煮食的需求變化。

按品種計算，雞蛋增長約2.1倍，達45億日圓；大米增長15.0%至53億日圓；牛奶和乳製品增長20.4%至222億日圓。日本產威士忌等酒精類飲料的銷售也有增長。然而，鰤魚、牛肉等有下跌趨勢，跌幅分別達24.7%和2.7%。日本政府將集中支援牛肉、鰤魚等27個重點品種，以提高出口額。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

相關文章

【香港出口】12月出口貨值按年升11.7%　創逾2年新高
2021/01/26
【香港出口】12月出口貨值按年升11.7%　創逾2年新高
【香港出口】12月出口貨值升11.7%　去年全年跌1.5%　分析師料今年全年最高有望升9%
2021/01/26
【香港出口】12月出口貨值升11.7%　去年全年跌1.5%　分析師料今年全年最高有望升9%
【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點
2021/01/28
【香港出口】DHL公布今年首季「DHL香港空運貿易領先指數」　整體空運指數料微升0.6點至31.8點
【奢侈品出口】瑞士鐘錶12月出口跌2.5%　香港市場持續下跌19%
2021/01/28
【奢侈品出口】瑞士鐘錶12月出口跌2.5%　香港市場持續下跌19%
疫情 牛肉 食品 威士忌 銷售 越南 南韓 香港 中國

上一篇文章

【職場平等】前投行高管創社企　「三方合作」助殘疾者就業

下一篇文章

【周末好去處】D2 Place設香城年宵2.0　帶來插畫家Youtubers產品包括熊仔頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【減少依賴中國】日本再通過逾160億預算　補貼企業回流日本　成效有多大？
【減少依賴中國】日本再通過逾160億預算　補貼企業回流日本　成效有多大？
【農曆新年】養和醫院餐廳亦推外賣盆菜　原隻八頭鮑魚、頂級金蠔　6位用838元
【農曆新年】養和醫院餐廳亦推外賣盆菜　原隻八頭鮑魚、頂級金蠔　6位用838元
【麥當勞】麥當勞新春優惠　一星堡喜超值餐41元　有包有薯條有紅豆批有汽水
【麥當勞】麥當勞新春優惠　一星堡喜超值餐41元　有包有薯條有紅豆批有汽水
【疫市營商】數碼營銷專家教路　4招吸引高消費顧客
【疫市營商】數碼營銷專家教路　4招吸引高消費顧客
【人人影視】人人影視「倒閉」？　相關人員被捕暫停更新影片
【人人影視】人人影視「倒閉」？　相關人員被捕暫停更新影片
【農曆新年】IKEA推出新春限定菜式　平民版佛跳牆堂食外賣低至59元
【農曆新年】IKEA推出新春限定菜式　平民版佛跳牆堂食外賣低至59元