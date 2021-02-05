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【養生秘訣】飲茶可以抗衰老? 香港百年藥廠結合茶療與中藥技術 推養生茶助對抗都市病

理財智慧 19:50 2021/02/05

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​​新冠肺炎疫情持續達一年，香港人更注重健康、養生的重要性。事實上，香港人的生活壓力一向較大，隨著年齡的漸長，實有不少人提早步入中年衰老期，病徵包括：情緒不安、焦慮、失眠、白髮、耳嗚、乏力等不同的疾病。特別是35歲的女性和40歲的男性，以上年齡群，是養生的重要關鍵期。

【裏裏外外@iM網欄】幾個簡單手部操，養生健康身體好 【下一頁

香港人生活繁忙，工作壓力又大，容易積勞成疾。而早衰徵狀包括：三高、眼澀、濕重、鼻敏、骨質問題、肝火盛、口氣、血虛、脫髮和肥胖等問題。為了改善現代人出現的都市毛病，源自創立益1901年的百年香港品牌添喜堂監製的「1901百頂方」，最近推出了十款對抗早衰的養生茶包。以極罕貴的補血藥膳藏紅花 (SAFFRON) 為藥引，並結合茶療與中藥製成。它除了有極高營養的價值亦是珍貴的食材，當中每克的價格甚至比黃金更貴。

據中醫記載，藏紅花既活血祛瘀，又可養血解毒，特別是月經不順或經痛的女士適合服用。而西醫則用藏紅花治療痛症，包括：頭痛和牙痛。另外，它也對男士有幫助，包括：壯陽、利尿、養神和美容等。另外，BBC早前在節目中證實藏紅花除了有凍齡效果，亦可增加紅血球，它也是沒有副作用的抗憂鬱食材之選。藏紅花每日需要的量很少，可直接加熱沖水泡，一直喝至沒有顏色為止。當中它含有豐富的錳元素，它是人體每天需要量的400%。錳除了可雙向調整血糖、代謝澱粉、吸收鈣和幫助肌膚與骨骼生長。當中它含有豐富的維他命C、維他命B6和鐵元素清血等，幫助身體抗炎、增加紅血球和促進身體健康。

【營人物語@iM網欄】食盆菜團年 教你如何食得精明健康 【下一頁

10款抗早衰茶療     各位型哥、美女愈飲愈青春、美麗：

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1. 祛濕重‧赤小豆芡實 紅薏米茶 (有助健美祛濕重，祛濕排毒、健脾、去水腫、補虛理氣、健肺補脾)
2. 解脂肪‧玫瑰 荷葉茶 (瘦身健美必備，有助分解脂肪，輕身排毒、促進腸道健康，改善便秘)
3. 清肝毒‧金銀花 貢菊茶 (主治清熱毒，可淨毒降火、平肝清毒，有助提升免疫力，最適合生活繁忙的都市人)
4. 止眼澀‧決明子枸杞 菊花茶 (有助清潤明目，散風熱、養肝血，適合經常看電子屏幕的都市人)
5. 降三高 ‧ 黑苦蕎絞股藍 玉米鬚茶 (有助降三高、安神、活氧血、清血化濁、健脾、清熱解毒及改善微循環)
6. 養腸胃‧丁香猴頭菇 沙棘茶 (可以改善腸胃健康，減胃火胃熱、口淨舌清，改善口氣)
7. 強骨質‧丹參知母 補骨脂茶 (有助強健骨質，補腰膝、滋補肝腎，暢通血氣)
8. 補氣血‧桂圓紅棗 枸杞薑茶 (冬日最佳養生茶療，補氣養血、紅潤美顏，有助改善血虛問題。助女性重現紅潤面色，重現光彩)
9. 紓鼻敏‧接骨木花 蟲草 薄荷茶 (天氣轉，不少人也出現鼻敏感，此茶正是針對呼吸道健康而製，有助調養身體、補肺益氣平喘、並有補腎陽之效)
10. 養髮根‧黑棗黑枸杞 首烏益生茶 (有助腎精肝血暢旺、促進頭髮濃密烏黑、養肝血)

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責任編輯：陳頌潔

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