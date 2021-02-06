【創業兵團】夫妻檔建築師攜手合作　從設計帶出社區情

▲ 建築師張國麟（右）及梅詩華（左）於2014年創立One Bite Design Studio，盼利用建築設計與社區生活的距離拉近，讓更多人體驗到應用建築設計的好處。

香港這個被摩天大廈包圍的石屎森林，大眾對建築師的片面形象，總認為只是畫圖則、地產開發及裝修有關，商業氣息過重。建築師張國麟（Alan）及梅詩華（Sarah）就盼能一洗建築師總是紙上談兵的既定印象，放棄建築師樓穩定收入的工作，創辦工作室「One Bite Design Studio」（下稱One Bite），夫妻檔攜手利用建築設計，與社區生活的距離拉近，讓更多人體驗到應用建築設計的好處。

【創業兵團】初創研電子健康分析平台 供個人化建議預防疾病

【創業兵團】港建築師藉藝術裝置走入社區 向公眾傳達社會議題

Alan及Sarah在創業前分別於不同的本地及國際建築事務所工作，收入穩定，惟兩人有感工作變化不大，加上盼能趁年輕時嘗試更多，毅然決定攜手合作，在2014年創立One Bite。

Sarah笑言，兩人從打工仔變成老闆，要面對及學習的問題自然相當多。Alan舉例，過往在建築師樓工作，較專注於一個設計項目，要擔心的僅有設計上的事項；現時成為負責人後，還要學懂處理財政、行政、公司定位等營運問題。對於出身於建築界的兩人來說，基本營運也是一種難題。

兩人直言，創辦One Bite的最主要原因，是希望運用專業建築知識，將設計建築藝術帶入大眾生活中，實踐社區建築的理念。Sarah指出，過往香港的建築設計商業考慮過重，令港人對建築師的定位及印象變得模糊。而自己年幼時期居住黃竹坑邨，曾經歷拆卸重建，鄰里各散東西，令她相當難過。因此她成為建築師後不禁反思，如何透過專業，維繫人與人之間連結。

重建兆禧苑運動場 盼將歡樂帶到社區

兩人目前主要透過改善不同的公共空間設施，倡議社區主導、以人為本的城市空間設計及運用，喚起民眾思考建築與空間和社區的聯繫。例如去年7月完工、並獲得A&D Awards最佳公共空間類金獎的兆禧苑運動場。One Bite取了兆禧的諧音，以「笑，嘻」為主題，將日久失修的運動場重新設計。

擺脫傳統球場設計，One Bite將兆禧苑運動場變得色彩繽紛，並運用綫條將運動場大致劃分開不同的用途，不過就沒賦予它特定的功能，僅寫上「遊戲地帶」，讓街坊自行發揮如何運用，迎合不同年齡層人士的需要。此外，從高空俯瞰兆禧運動場，可以在球場上見到代表兆禧的英文字母「S」和「H」，以及屋苑落成年份「8」、「5」，為運動場添加特色。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Sarah坦言，這是近期他們最滿意的作品。她直言，這種讓街坊自行發揮創意去使用設施的想法，在香港這個人口密集相當高、步伐又急速的城市，更加有助跨代共融，「傳統的運動場可能只會吸引到想要運動的人。現時改建了就不只是個運動場，而是一個老、中、青可以交流的地方。加上在新聞故事裏，屯門總是一個悲情的地方，所以希望『笑，嘻』可為屯門帶來一點歡樂。」

Alan補充，由於希望可將設計的地方空間與當區的社群可連結起來，所以都希望當區的居民能夠參與其中。他舉例，在改建兆禧苑運動場時，他們特意邀請屯門區的幼稚園及小學學生，共同製造「禪繞畫」，並將作品拼成哈哈笑牆，放在運動場中，願這些學生與這球場作一個連結，並提醒他們要愛惜這個地方。

【創業兵團】港男不甘手寫文化沒落 創本土記事本品牌保存手寫溫度

記者：曾曉汶