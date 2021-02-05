【大灣區】港交所2.1億人幣入股廣州期貨交易所　4大內地期交所、平保都有份（第二版）

▲ 港交所入股廣州期貨交易所，為首家境外機構入股內地期交所

港交所 （00388） 入股廣州期貨交易所7%，涉資2.1億元人民幣，為境外機構首次獲准入股中國內地期貨交易所。廣州期貨交易所為內地第五家期貨交易所，剛於本年初成立。

據內地工商登記訊息，廣期所註冊資本30億元人民幣，4家內地期交所都有持股。廣期所股東包括：上海期貨交易所（15%），鄭州商品交易所（15%），大連商品交易所（15%），中國金融期貨交易所（15%），平安保險 （02318） （股比15%），廣東珠江投資控股（9%），廣州金融控股（9%） ，港交所持股比例為現有股東中最低。

廣州期貨交易所獲中證監批准成立 內地第5家期交所，可見【下一頁】

中港澳三地監管機構簽署跨境理財通諒解備忘錄 金管局、證監會：爭取盡快啟動，可見【下一頁】

港交所代理行政總裁戴志堅稱，榮幸能夠作爲創始股東參與廣期所建設，符合港交所「立足中國」戰略，也為港交所攜手內地同業共同推動中國衍生品市場的發展提供寶貴機遇。他續指，會通過支持廣期所的市場化和國際化發展，與廣期所共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。

中證監1月公布，批准廣州期貨交易所成立，是繼上海期交所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易後，內地第5家期貨交易所。據以往公布，廣州期交所屬大灣區規劃內容之一，將會集中在以碳排放為交易品種的「創新型期貨交易所」，研究推出碳排放權期貨。

港交所近年在內地、香港金融科技領域屢有投資，包括2019年投資深圳金融市場科技服務公司「融匯通金」的51%股權、北京數據科技公司「華控清交」少數股權，以及騰訊 （00700） 牽頭香港虛擬銀行富融銀行。

（第二版加入其他股東持股比例）

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記者：麥德銘