【疫市營商】Carousell成立Carousell Media Group　助品牌與年輕消費群建立聯繫

▲ Carousell Group今天宣佈成立Carousell Media Group，為集團品牌Carousell旋轉拍賣 、Mudah.my、Cho Tot 和OneKyat提供廣告方案。（Carousell facebook圖片）

分類買賣平台Carousell Group今天宣佈成立Carousell Media Group，運用全方位平台在香港、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、台灣和越南，為集團品牌Carousell旋轉拍賣 、Mudah.my、Cho Tot 和OneKyat提供廣告方案。

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Carousell Media Group董事總經理JJ Eastwood 表示，Carousell Media Group的日常工作是建立品牌與千禧世代之間的聯繫。平台的主要用戶是年輕人，超過7成用戶年齡介乎20至35歲。年輕一代熱衷於使用平台進行買賣，互相交流，塑造出我們獨特的市場定位，幫助品牌與主流年輕消費群體建立聯繫，了解新一代的消費習慣和態度。



Eastwood 續說：「吸引廣告商的廣告策略，包括善用各地區用戶的購買意慾、大規模推廣，以及精準鎖定目標對象。此外，我們亦希望建設一個透明度高、符合品牌安全的廣告平台，致力履行社會責任。」

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責任編輯：朱悅瀅