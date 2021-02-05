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【疫市營商】Carousell成立Carousell Media Group　助品牌與年輕消費群建立聯繫

商業 19:03 2021/02/05

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Carousell Group今天宣佈成立Carousell Media Group，為集團品牌Carousell旋轉拍賣 、Mudah.my、Cho Tot 和OneKyat提供廣告方案。（Carousell facebook圖片）

分類買賣平台Carousell Group今天宣佈成立Carousell Media Group，運用全方位平台在香港、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、台灣和越南，為集團品牌Carousell旋轉拍賣 、Mudah.my、Cho Tot 和OneKyat提供廣告方案。

【網購商機】文創網站Pinkoi香港訂單按年增逾8成　港人網購最愛買竟然是...？

【疫市營商】數碼營銷專家教路　4招吸引高消費顧客

Carousell Media Group董事總經理JJ Eastwood 表示，Carousell Media Group的日常工作是建立品牌與千禧世代之間的聯繫。平台的主要用戶是年輕人，超過7成用戶年齡介乎20至35歲。年輕一代熱衷於使用平台進行買賣，互相交流，塑造出我們獨特的市場定位，幫助品牌與主流年輕消費群體建立聯繫，了解新一代的消費習慣和態度。
 
Eastwood 續說：「吸引廣告商的廣告策略，包括善用各地區用戶的購買意慾、大規模推廣，以及精準鎖定目標對象。此外，我們亦希望建設一個透明度高、符合品牌安全的廣告平台，致力履行社會責任。」

【農曆新年】AlipayHK全新印花獎賞　買外賣、消費儲印花　每月最多換321元獎賞

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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