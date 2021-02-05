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【樓市熱話】移民潮真的會影響樓價？ 有賣有買 影響不大 網友「不要忘記97教訓」

環球政經 17:59 2021/02/05

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隨加拿大移民局宣佈將讓合資格港人申請3年工作簽證後，港人又多一個地方可考慮移民，網上有聲音指，隨著多個地方放寬移民條件，香港隨時觸發移民潮，或許會對樓價構成影響。有網民指自己有朋友剛放出新界東一900多萬單位，同時自己也在該區購入一單位，看見成交不少，質疑香港樓價真的會受相關移民潮影響，而引發網友熱烈討論。

【樓市熱話】冇樓等於跨代貧窮？ 網上惹熱議 網民：冇樓又冇公屋最可悲：【下一頁

有「好友」 認為香港樓價一定不會下跌，因他們認為最終離開的人不多，最終樓市只會一切如常。有人引用香港97移民潮作例子，指97前離開香港的更多，但指即使有實力的人離開了，很快就會有人取代，根本沒有影響。不過，有網友對相關意見持相反觀點，指97樓價爆破，要到2011年才重回97年位置，足足十多年，認為「好友」過分樂觀。

【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓  「借盡」銀行+400萬首期  問買650萬樓 VS 400萬樓 ：【下一頁

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依編者所見，97樓價爆破除了歸咎於移民潮之外，還有其他經濟元素，不能以偏概全。有網友認為香港樓價某程度上也取決於美國，他指出美國不停QE及發放現金變相會零貨幣貶值，最後只會導致資產升值，因此租樓一族還是相當不利。綜合網民意見，大部分人都認為樓價將不會受到太大影響。

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責任編輯：翁嘉陽

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