【股壇華之你】美國散户打死大戶 港版屠龍記會否出現？

iMoney X 鄭家華 X 青姐【股壇華之你】

華哥青姐今集將同我地講: 「美國散户打死大戶 港版屠龍記會否出現？」！

iMoney【股話家常】專欄作家，資深財經股市評論員 - 鄭家華，每周為你評論大市。

#股壇華之你 #股話家常 #鄭家華 #青姐

iMoney x 鄭家華網上投資講座

主題:【鄭家華: 2021牛年開運佈局 精選四季金牛股】

日期: 2021年2月22日（一）

時間: 8:00pm – 9:15pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)

*凡於2月18日（星期四）或之前報名，可享早鳥價。

網上報名: https://epay.hket.com/cir/pay?name=IM20210128

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney 智富雜誌專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機