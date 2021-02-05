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【股壇華之你】美國散户打死大戶 港版屠龍記會否出現？

iMTV＋ 17:59 2021/02/05

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iMoney X 鄭家華 X 青姐【股壇華之你】

華哥青姐今集將同我地講: 「美國散户打死大戶 港版屠龍記會否出現？」！

iMoney【股話家常】專欄作家，資深財經股市評論員 - 鄭家華，每周為你評論大市。

#股壇華之你 #股話家常 #鄭家華 #青姐

 

iMoney x 鄭家華網上投資講座

主題:【鄭家華: 2021牛年開運佈局 精選四季金牛股】

日期: 2021年2月22日（一）

時間: 8:00pm – 9:15pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)

*凡於2月18日（星期四）或之前報名，可享早鳥價。

網上報名: https://epay.hket.com/cir/pay?name=IM20210128

 

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