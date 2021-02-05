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【港交所人事】港府委任啟明主管合夥人梁頴宇為港交所董事　接替卸任董事馮婉眉

股市 17:54 2021/02/05

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啟明創投主管合夥人梁頴宇獲港府委任為港交所董事

港府委任港交所 （00388） 董事，包括新委任啟明創投主管合夥人梁頴宇為董事會成員，接任今年任期6年卸任的馮婉眉。港府同時公告，再度委任席伯倫和姚建華出任港交所董事會成員，3名獲委任董事為期兩年，由今年港交所股東大會起生效。

港交所將於4月28日舉行股東周年大會。

財政司司長陳茂波指，三人在金融服務界、商界，以至公共服務方面具備豐富經驗，而梁頴宇在風險投資市場及企業融資方面擁有豐富經驗，特別是生物科技及醫療產業發展趨勢的專業知識，將有助加強港交所迎合創新產業公司集資需要的能力。

大摩調升港交所目標價至600元 3理由看好北水續湧港、最牛達810元，可見【下一頁】

梁頴宇主要從事生物科技投資　3家港股非執董

港交所表示歡迎港府任命，主席史美倫稱，梁頴宇在創投基金、創新、生物技術和醫療康健，以至中國內地投資市場等領域均極具識見，有助香港交易所的未來發展。

港交所董事會目前有6名董事由港府委任，包括史美倫、洪丕正、周胡慕芳、席伯倫、姚建華，以及將卸任的馮婉眉。

梁頴宇現年50歲，為立法會前議員梁劉柔芬女兒，除了是啟明創投主管合夥人，也是再鼎醫藥 （09688） 、康希諾生物 （06185） 、啟明醫療器械 （02500） 的非執行董事。

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編輯：麥德銘

港股 生物科技 香港交易所（00388） 梁劉柔芬 康希諾生物－B（06185） 再鼎醫藥—SB（09688） 啟明醫療－B（02500）

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