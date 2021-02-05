【半導體市場】IDC：今年環球半導體市場規模3.7萬億　整體增長達7.7%

▲ IDC 預測，到今年運算系統半導體收入將增長6.3%，整體可達1,610億美元。（法新社圖片）

半導體晶片（內地稱芯片）需求量大增，近日更傳出環球晶片短缺情況。今（5日）市場調查機構IDC就指出，受惠雲端運算及遙距工作和學習設備的需求，半導體市場整體表現的確勝預期。

IDC發表的預測報告指出，去年全球半導體市場收入達4,420億美元，按年增長5.4%。IDC預測，隨著新冠肺炎疫苗普及，環球經濟開始逐步復甦，預料今年半導體市場將達4,760億美元，按年增長可望有7.7%。

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IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales表示，環球市場復甦的速度及情況，將取決於各國政府的刺激計劃能多快穩定經濟，當疫苗普及後，消費者信心有多大程度的提升與改變。他表示，某些市場經濟仍處於成長態勢，這對今年半導體產業復甦至關重要，當中包括5G、雲端、智慧邊緣和晶圓代工。Morales預測，今年上半年，可以看到企業、雲端和電信設備市場有消化庫存的情況，但不致影響今年的增長。半導體技術在每個行業復甦的過程仍然相當關鍵。

料電話半導體市場增11.4%

IDC指出，運算系統如PC和伺服器半導體去年成長率約10.9%。在家工作與學習增加了企業和消費市場的PC購買力。其次，員工和學生們從集中位置分散，也迫使雲端服務商，電信商和企業IT部門更積極投資於運算基礎架構。IDC 預測，到今年運算系統半導體收入將增長6.3%，整體可達1,610億美元。

雖然去年電話出貨量下降逾5%，但由於市場轉向更高階的5G半導體晶片，更多的記憶體，感測器以及對更多頻段的RF支持，半導體收入增長約3%。對半導體廠商來說，今年將是特別重要的一年，因為5G電話將佔據所有手機出貨量的3成，而5G電話的半導體晶片將佔收入近54%。IDC預測，今年電話半導體收入將增長11.4%。

汽車和工業半導體市場方面，雖然去年第三季銷售額有所增長，但由於部分半導體代工廠分配生產及半導體短缺，汽車原始設備製造商正經歷製造中斷的問題。去年包括輕型商用車等汽車銷量下降14.5%，導致汽車半導體收入跌8.4%至370億美元，IDC預測，今年非內存汽車半導體收入將增長12.6%，市場發展值得期待。

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責任編輯：李彥煒