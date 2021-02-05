SpaceX文件透露 Starlink測試版用戶數破萬

太空探索技術公司SpaceX的文件透露，衛星網路服務Starlink用戶人數已經突破1萬。

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由科技狂人馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX，本周四向美國聯邦通信委員會（FCC）提交文件，顯示其衛星網路服務Starlink，在美國及其他地區擁有超過10000名用戶。文件亦提到，SpaceX希望將Starlink定為合資格電訊供應商。

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去年10月SpaceX公布Starlink Beta版計劃，價格為每月99美元，用戶需同時支付499美元購買包括終端接收系統以及專屬路由器等設備的Starlink Kit。

Starlink 是 SpaceX 一個提供高速互聯網服務的計劃，目標在2024年前將計劃所需的4425顆衛星，發射到太空近地球軌道，SpaceX已在2年前獲FCC批准發射近衛星到太空。

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