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SpaceX文件透露 Starlink測試版用戶數破萬

環球政經 18:00 2021/02/05

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太空探索技術公司SpaceX的文件透露，衛星網路服務Starlink用戶人數已經突破1萬。

Space X慈善之旅 為兒童醫院籌款 首次全平民參與 富豪艾薩曼攜三人升空下一頁

由科技狂人馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX，本周四向美國聯邦通信委員會（FCC）提交文件，顯示其衛星網路服務Starlink，在美國及其他地區擁有超過10000名用戶。文件亦提到，SpaceX希望將Starlink定為合資格電訊供應商。

【太空探索】三名富豪將坐SpaceX載人龍飛船上太空　每張機票索價4.2億元下一頁

    點擊圖片放大

去年10月SpaceX公布Starlink Beta版計劃，價格為每月99美元，用戶需同時支付499美元購買包括終端接收系統以及專屬路由器等設備的Starlink Kit。

Starlink 是 SpaceX 一個提供高速互聯網服務的計劃，目標在2024年前將計劃所需的4425顆衛星，發射到太空近地球軌道，SpaceX已在2年前獲FCC批准發射近衛星到太空。

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撰文 : 馮卓謙

SpaceX 馬斯克 美國 路由器

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