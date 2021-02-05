【山地悠遊人生@iM網欄】最完美的風暴－海狼風暴

詩巴丹 Sipadan Island 位於馬來西亞沙巴的最東面， 面積只有0.04平方公里。周圍遍布陡峭的海底陸塊， 是火山錐經過數千年，長滿活珊瑚形成的牆壁 。 從5米可以直接深入700米。這種環境孕育出，世界上最豐富的海洋生物， 有3000多種魚類和過百種珊瑚， 名列世界最佳潛水勝地前五位 ，被譽為上帝的水族館！

▲ 詩巴丹13個潛水點

詩巴丹共13個潛點， 深度由5～40 米不等，都是放流潛水 Drift diving，需俱有經驗的潛水員， 沿著牆壁順著海流潛水。 每個潛點各有獨特之處，上百歲的海龜在身邊遊過，鯊魚成群出現， 一群群燕魚和傑克魚Jack Fish，太夢幻了！

▲ 海龜

▲ 前一天下暴雨，能見度不高，但見到這麼一群傑克魚Jack fish還是很震撼！

幸運的話，還可以看到礁鯊、 鎚頭鯊和魔鬼魚。 如海龜墳墓（龜冢 Turtle Tomb ）因洞內很黑， 需要潛水長級別才能前往， 海龜聚居在洞裡， 有些睡醒後找不到出口而缺氧死亡，所以洞內有不少海龜屍骸。 Coral Gardens 有各式各樣的珊瑚， 優美的小丑魚匿藏在珊瑚之間， 最搞笑是在淺水區看到龐然大魚； 隆頭鸚哥， 一邊用暴牙咬碎珊瑚，一邊好奇地張望。

▲ 隆頭鸚哥

▲ 齙牙的隆頭鸚哥，主食是珊瑚。

海狼風暴的地點

其中詩巴丹令潛水員趨之若鶩的是看海狼風暴，堪稱世上最完美的風暴。觀看地點在Barracuda Point ， 梭子魚Barracuda 又稱海狼。 當時幸運地看到一群海狼，大群海狼像龍捲風眼般壯觀， 被牠們包圍， 一幕幕畫面， 震撼非常 。

▲ 最完美的海狼風暴

▲ Barracuda 又稱海狼

（video)

為保護詩巴丹的珍貴海洋生態環境，島上有駐軍， 還有海底警察。 島上不能留宿。所有旅客需許可証才可進入詩巴丹水域，每日限額是120人。 非常嚴格的配額，如旅客不潛水或者沒有潛水牌，很大機會不准進入。上島需詳細記錄每個人的資料。

注意事項

＊理論上，詩巴丹一年四季也可以潛水，最佳潛水是4～12月， 能見度約20米。

＊ 許可證每日名額120人， 每人每天150元馬幣， 需提前向潛水店或度假村預訂。

＊海底海流較強，有暗湧， 建議進階潛水員或以上人士前往。

＊到達日和最後一天 ， 不可以潛水。

附近的特色住宿： 鑽油台船宿 Seaventures Dive Rig

潛水發燒友可考慮這個在海中央的鑽油台，本來是鑽油台的員工宿舍，退役後被改裝成船宿，大致保留了原貌， 在鑽油台下就有幾個潛點。

要到達淺水天堂，飽覽豐富的水底世界可不易， 前往詩巴丹極轉折， 交通行程繁複。

▲ 詩巴丹

方法一， 坐馬航(MH) 從香港往來經吉隆坡， 再轉機前往斗湖 Tawau， 從斗湖乘1.5小時車到仙本那 Semporna， 最後轉快艇20分鐘才能到達。仙本那是去詩巴丹重點碼頭，有幾家廉價旅館。高級度假村都分佈在附近的島嶼上。 當地漁民把收穫直接在碼頭賣給遊客，活生生的海鮮，又多又便宜，附近幾家餐廳可代為加工， 老闆大多會說中文， 中式煮法， 超棒！

方法二，坐亞行Air Asia(AK) 由香港到亞庇Kota Kinabalu，再轉機前往斗湖。千萬別坐大巴由亞庇去仙本那， 我當時不知道當地公共交通那麼落後，10小時長途車， 大巴中途壞兩次。回程時，我學乖了， 買了內陸機票，當時一人出行， 沒包車，向旅館訂了去機場的小麵包車，結果差點丟了小命， 司機不但遲到，上車後在附近其他旅館來回兜兜轉轉十幾次，為趕飛機， 司機快馬加鞭，車飆到每小時120公里，旁邊坐著個大肚皮孕婦，實在太顛簸，孕婦全程沒敢坐下，半蹲著腿，兩手死命抓著前面的椅背。司機見車超車，在超越一輛泥頭車時，前面泥頭車連信號燈都沒打，忽然減速轉彎， 我坐的小麵包差幾厘米就撞上去了。所以最好還是包車。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！