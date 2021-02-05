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【山地悠遊人生@iM網欄】最完美的風暴－海狼風暴

名人薈萃 20:21 2021/02/05

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詩巴丹 Sipadan Island 位於馬來西亞沙巴的最東面， 面積只有0.04平方公里。周圍遍布陡峭的海底陸塊， 是火山錐經過數千年，長滿活珊瑚形成的牆壁 。 從5米可以直接深入700米。這種環境孕育出，世界上最豐富的海洋生物， 有3000多種魚類和過百種珊瑚， 名列世界最佳潛水勝地前五位 ，被譽為上帝的水族館！

詩巴丹13個潛水點

詩巴丹共13個潛點， 深度由5～40 米不等，都是放流潛水 Drift diving，需俱有經驗的潛水員， 沿著牆壁順著海流潛水。 每個潛點各有獨特之處，上百歲的海龜在身邊遊過，鯊魚成群出現， 一群群燕魚和傑克魚Jack Fish，太夢幻了！

海龜

前一天下暴雨，能見度不高，但見到這麼一群傑克魚Jack fish還是很震撼！

幸運的話，還可以看到礁鯊、 鎚頭鯊和魔鬼魚。 如海龜墳墓（龜冢 Turtle Tomb ）因洞內很黑， 需要潛水長級別才能前往， 海龜聚居在洞裡， 有些睡醒後找不到出口而缺氧死亡，所以洞內有不少海龜屍骸。 Coral Gardens 有各式各樣的珊瑚， 優美的小丑魚匿藏在珊瑚之間， 最搞笑是在淺水區看到龐然大魚； 隆頭鸚哥， 一邊用暴牙咬碎珊瑚，一邊好奇地張望。

隆頭鸚哥

齙牙的隆頭鸚哥，主食是珊瑚。

海狼風暴的地點

其中詩巴丹令潛水員趨之若鶩的是看海狼風暴，堪稱世上最完美的風暴。觀看地點在Barracuda Point ， 梭子魚Barracuda 又稱海狼。 當時幸運地看到一群海狼，大群海狼像龍捲風眼般壯觀， 被牠們包圍， 一幕幕畫面， 震撼非常 。

最完美的海狼風暴

Barracuda 又稱海狼

（video)

 

為保護詩巴丹的珍貴海洋生態環境，島上有駐軍， 還有海底警察。 島上不能留宿。所有旅客需許可証才可進入詩巴丹水域，每日限額是120人。 非常嚴格的配額，如旅客不潛水或者沒有潛水牌，很大機會不准進入。上島需詳細記錄每個人的資料。

 

注意事項

＊理論上，詩巴丹一年四季也可以潛水，最佳潛水是4～12月， 能見度約20米。

＊ 許可證每日名額120人， 每人每天150元馬幣， 需提前向潛水店或度假村預訂。

＊海底海流較強，有暗湧， 建議進階潛水員或以上人士前往。

＊到達日和最後一天 ， 不可以潛水。

 

附近的特色住宿： 鑽油台船宿 Seaventures Dive Rig

潛水發燒友可考慮這個在海中央的鑽油台，本來是鑽油台的員工宿舍，退役後被改裝成船宿，大致保留了原貌， 在鑽油台下就有幾個潛點。

 

 

要到達淺水天堂，飽覽豐富的水底世界可不易， 前往詩巴丹極轉折， 交通行程繁複。

詩巴丹

方法一， 坐馬航(MH) 從香港往來經吉隆坡， 再轉機前往斗湖 Tawau， 從斗湖乘1.5小時車到仙本那 Semporna， 最後轉快艇20分鐘才能到達。仙本那是去詩巴丹重點碼頭，有幾家廉價旅館。高級度假村都分佈在附近的島嶼上。 當地漁民把收穫直接在碼頭賣給遊客，活生生的海鮮，又多又便宜，附近幾家餐廳可代為加工， 老闆大多會說中文， 中式煮法， 超棒！

方法二，坐亞行Air Asia(AK) 由香港到亞庇Kota Kinabalu，再轉機前往斗湖。千萬別坐大巴由亞庇去仙本那， 我當時不知道當地公共交通那麼落後，10小時長途車， 大巴中途壞兩次。回程時，我學乖了， 買了內陸機票，當時一人出行， 沒包車，向旅館訂了去機場的小麵包車，結果差點丟了小命， 司機不但遲到，上車後在附近其他旅館來回兜兜轉轉十幾次，為趕飛機， 司機快馬加鞭，車飆到每小時120公里，旁邊坐著個大肚皮孕婦，實在太顛簸，孕婦全程沒敢坐下，半蹲著腿，兩手死命抓著前面的椅背。司機見車超車，在超越一輛泥頭車時，前面泥頭車連信號燈都沒打，忽然減速轉彎， 我坐的小麵包差幾厘米就撞上去了。所以最好還是包車。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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