  • 21°C
香港時間 : 2021205日 (五) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微軟發聲支持立法後 澳總理與Google CEO聯繫 形容對話具建設性

環球政經 16:53 2021/02/05

分享：

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，日前與Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）聯繫，形容過程具建設性。

Google威脅撤出澳洲 微軟: 願助廣告轉移至旗下Bing下一頁

莫里森出席記者會時表示，在與皮查伊傾談中，明確講解新聞媒體協議規範草案，並鼓勵雙方可就此達成共識。他又指，皮查伊在過程中亦有就草案提出多方面的關注，並討論未來會否繼續在澳洲提供服務。

科企擬向媒體付報酬 Google: 或停澳洲服務下一頁

莫里森形容整個對話過程具建設性，指Google明白草案相關細節，對話有助雙方更了解彼此需要，亦更清晰未來該怎樣發展。

澳洲政府早前計劃向強制Google及Facebook等科企巨頭，收取新聞轉載費，Google出席聽證會時堅決反對草案，更威脅若草案通過成為法律，Google會停止向澳洲提供服務，日前微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）發聲明將全力支持澳洲政府立法，並會協助將廣告轉移至旗下Bing。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

澳洲 莫里森 Facebook Google Microsoft

上一篇文章

【強積金】駿隆：2021年1月MPF人均賺4343元　股票基金表現最佳

下一篇文章

【涼風有信Vincent@iM網欄】立春第一擊 林鄭出手 特首辛丑行好運 政府管治轉強勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」