微軟發聲支持立法後 澳總理與Google CEO聯繫 形容對話具建設性

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，日前與Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）聯繫，形容過程具建設性。

Google威脅撤出澳洲 微軟: 願助廣告轉移至旗下Bing【下一頁】

莫里森出席記者會時表示，在與皮查伊傾談中，明確講解新聞媒體協議規範草案，並鼓勵雙方可就此達成共識。他又指，皮查伊在過程中亦有就草案提出多方面的關注，並討論未來會否繼續在澳洲提供服務。

科企擬向媒體付報酬 Google: 或停澳洲服務【下一頁】

莫里森形容整個對話過程具建設性，指Google明白草案相關細節，對話有助雙方更了解彼此需要，亦更清晰未來該怎樣發展。

澳洲政府早前計劃向強制Google及Facebook等科企巨頭，收取新聞轉載費，Google出席聽證會時堅決反對草案，更威脅若草案通過成為法律，Google會停止向澳洲提供服務，日前微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）發聲明將全力支持澳洲政府立法，並會協助將廣告轉移至旗下Bing。

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