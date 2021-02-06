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【科技一周回顧】語音社交平台Clubhouse爆紅　蘋果允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone

科技 12:00 2021/02/06

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港

網民就社交媒體遷移的討論暫告平靜之際，又有一款新興平台出現。名為Clubhouse的社交媒體近月在矽谷初創界捲起話題，直到近一星期，熱潮亦吹到香港。這款社交媒體主打語音功能，用戶能夠加入不同的「房間」參與聊天或只是在一旁聆聽，被形容為「具互動性的Podcast」。但最大特色是，這個App以邀請制形式推出，用戶要透過邀請碼才可加入，而且現時只設iPhone版。

>>>【Clubhouse爆紅】語音社交平台Clubhouse掀熱潮　同名程式遭誤認惹負評被迫暫時下架

>>>【Clubhouse爆紅】Clubhouse技術供應商聲網被爆中資背景　或惹私隱憂慮

2/ 【iOS更新】蘋果釋出iOS 14.5開發者beta測試版　允許用戶透過Apple Watch解鎖iPhone

不少iPhone用戶曾經抱怨，疫情下需要長期佩戴口罩，難以使用Face ID進行解鎖。不過，蘋果（Apple）最新發布的 iOS 14.5測試版本中，就允許用戶在佩戴口罩情況下，快速進行Face ID解鎖，省卻手動輸入密碼的過程。

>>>【蘋果新品】蘋果擬推出MR頭盔　定價約2.3萬港元

>>>【平買iPhone】蘋果海外官網賣翻新版iPhone 11系列　iPhone 11 Pro Max平近1200元

>>>【iPhone】新一代iPhone將結合屏下指紋辨識技術　同時支援Touch ID及Face ID功能

3/【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）

太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）一直有個太空夢，盼SpaceX的重型運載火箭「星艦（Starship）」能順利升空，送人類上火星。不過近日SpaceX的星艦傳出壞消息，星艦9號（SN9）原型火箭在昨（2日）在德州進行第二次高度飛行測試，成功發射及升空，但着陸時卻與去年12月試射的SN8一樣，發生爆炸。

>>>【太空任務】SpaceX邀請平民參與太空飛行　料在本年第4季啟程

4/【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言

小米去年底公布自家生態系統MIUI 12.5版本，近日有中國小米用戶發現，中國小米手機的新版 MIUI 12.5 無法正常安裝 Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的 Google App，包括 Google Play Store、Gmail、YouTube等。其後小米發言人最新在官方微博發聲明指，有關小米手機不再支援Google行動服務（GMS）的報道純屬謠言，國際版機款不受影響，部中國機款系統已預裝GMS框架，也不受影響。

>>>【對抗禁令】小米反擊美國投資黑名單  向美府提出訴訟

責任編輯：曾曉汶

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