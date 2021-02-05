【新股IPO】諾輝健康6606現正招股　投行予估值有幾高？

▲ 諾輝健康將於2月10日截止招股。

諾輝健康 （新上市編號：06606） 於周五起招股，綜合券商數據顯示，首日招股錄得超過700億元孖展認購。當中，承銷團之一的高盛，發表報告給予該公司估值介乎171億元至217億元。

高盛報告指，公司於2020年至2024年仍然錄得虧損，最快於2025年達到收支平衡（break even）。報告看好公司的專有技術及潛在臨床表現，又認為公司的實驗室操作和多管齊下的商業化方法高度可擴展（highly scalable）。

瑞銀報告預料，公司於2022前未能由虧轉盈，主要因公司產品在發布階段高昂銷售費用，又預料2020年至2022年收入CAGR增119%。

中銀發表報告給予公司估值介乎171億元至225億元，預料公司於2021年能在旗下核心產品ColoClear產生收入。報告又預料，公司於2020年至2022年財年前未能達到收支平衡，主要因核心產品產生大量銷售和營銷費用，及其他管道產品的潛在研發投資。

報告又料，公司今年收入增約一倍至1.73億元人民幣。

諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。諾輝健康將於2月18日掛牌。

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記者：謝卓榮