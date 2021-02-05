【ET講股通】梁耀康：澳門博彩股起動　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升175點，收報29288點。大市總成交2,393億元

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股一如預期，未見明顯方向，上下波幅較昨日更窄。展望後市，料續在數百點內上落。

濠賭股中綫表現 還看博彩收益

是日焦點為博彩股起動，澳門首批疫苗抵埗，憧憬有利通關，惹來資金炒作，惟實際效用多大則成疑，因澳門本身抗疫表現一直甚佳。

揀澳門博彩股的話，宜選具中資背景的，包括銀娛 （00027） 、澳博 （00880） 等，因為外資濠賭股面對牌照續期的憂慮難消，金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 表現明顯落後。後市宜緊盯整體澳門博彩收入表現，中長綫則亦要面對網上博彩的競爭。

中芯放榜後大跌 現價未宜沾手

資金續炒作二、三綫板塊，如手遊股、個別生物醫藥股。

個別股份方面，李寧 （02331） 股價低開高收，不排除有機會破頂，惟若高追的話，需留意急升後會否調整。中芯 （00981） 放榜後，股價大跌逾1成至24.4元，短期弱勢恐難改，暫不宜沾手，且看低位能否有承接。

新上市的快手 （01024） 收報300元，若回落至200多元，可分注中長綫吸納。

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