  • 20°C
香港時間 : 2021205日 (五) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：澳門博彩股起動　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:02 2021/02/05

分享：

恒指全日升175點，收報29288點。大市總成交2,393億元

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股一如預期，未見明顯方向，上下波幅較昨日更窄。展望後市，料續在數百點內上落。

濠賭股中綫表現  還看博彩收益

是日焦點為博彩股起動，澳門首批疫苗抵埗，憧憬有利通關，惹來資金炒作，惟實際效用多大則成疑，因澳門本身抗疫表現一直甚佳。

揀澳門博彩股的話，宜選具中資背景的，包括銀娛 （00027） 、澳博 （00880） 等，因為外資濠賭股面對牌照續期的憂慮難消，金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 表現明顯落後。後市宜緊盯整體澳門博彩收入表現，中長綫則亦要面對網上博彩的競爭。

中芯放榜後大跌  現價未宜沾手

資金續炒作二、三綫板塊，如手遊股、個別生物醫藥股。

個別股份方面，李寧 （02331） 股價低開高收，不排除有機會破頂，惟若高追的話，需留意急升後會否調整。中芯 （00981） 放榜後，股價大跌逾1成至24.4元，短期弱勢恐難改，暫不宜沾手，且看低位能否有承接。

新上市的快手 （01024） 收報300元，若回落至200多元，可分注中長綫吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰陽光能源、稻草熊娛樂、金科服務、云想科技、京東健康、東風集團、福萊特︰立即觀看
 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：北水退 三綫股熱炒　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/04
【ET講股通】梁耀康：北水退 三綫股熱炒　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：立春現牛氣 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/03
【ET講股通】孫運喜：立春現牛氣 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：尋寶熱 　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/02
【ET講股通】孫運喜：尋寶熱 　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：挾銀價？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/01
【ET講股通】梁耀康：挾銀價？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：GameStop的星火燎原　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/01/29
【ET講股通】梁耀康：GameStop的星火燎原　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
個股分析 恒指走勢 快手—W（01024） 中芯國際（00981） 李寧（02331） 投資推介 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027）

上一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據 精熙國際料去年盈轉虧（不斷更新）

下一篇文章

【雲計算】瑞信：雲計算投資首選SaaS 推薦7隻雲概念股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元
【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？
【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？
【快手科技】多間券商暫停快手科技1024暗盤交易　輝立：周五暗盤轉用另一系統
【快手科技】多間券商暫停快手科技1024暗盤交易　輝立：周五暗盤轉用另一系統
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停