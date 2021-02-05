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【宏觀術數@iM網欄】辛丑新春習俗開運攻略 玄空風水、擇日法

名人薈萃 20:24 2021/02/05

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還有幾天便到農曆大年初一，傳統上不論是否跟隨習俗「年廿八、洗邋遢」，也會在過年前先打掃清潔家居，順便佈置貼上揮春。一般是掃除後，年廿九上揮春，年三十團年飯闔家歡聚迎接新一年到臨，然後初一向長輩拜年，初二新聞頭條總少不了鄉紳到車公為香港祈求平安興盛的靈簽，初三赤口不利拜年，市民便可能用來拜神祈福或攻打四方城熱鬧一下。

今歲因應新冠疫情大流行，可能不少節慶習俗得以改變甚或取消，連黃大仙祠也開祠九十九年首次暫停公開給市民上頭炷香活動，以至花車及煙花匯演均得取消，難免影響賀年氣氛，大局來說相文市民更希望當局真的能有效「疫症清零」，才不負冀望。

於疫情陰霾下的新春節目，我們又能否於運用術數稍加強運勢，無論想風暴過後事業上重新起航，投資以至抽新股都更順利？所謂一年之計在於春，從開始做起是有理由的。

具體便得參考一下玄空風水和擇日法這些重視「爭朝夕」的數術玄機，去「搶運過肥年」了。

 

『年廿八、洗邋遢』

《通勝》首頁戴有習俗渡歲吉日吉時，用於酬神、掃舍及謝灶吉日等等。

今年年廿八為開日吉日，《通勝》並建議新春祈福則在年初二及初四。

辛丑年立春已過，按玄空飛星立春後至3月初驚蟄這段時間，最佳方位為東北方，為流年九紫及流月八白財星所臨，配合得宜主吉祥喜慶。如果家居正開東北方門，最簡單便在大門貼上喻意吉祥的揮春或福字，其次如果能配合的話，東北方位先上揮春也是較佳。今年上揮春的吉日則以年廿八比廿九更佳。

但是，如果家中大門開在東南方，由於流年五黃飛臨，就不宜在門上貼上太多紅、紫色屬火的佈置，如要貼上揮春也最好以金色為主較佳。

新春吉祥掛飾

年初二開年及初四開運吉日

今年新春初二為滿日，本來宜開年及祭祀（肖犬朋友相沖），特別對於五行喜水的朋友更為有利。可惜今年很多寺廟恐不開放，求簽都得網上進行，家中開檯打牌又可能違反「限聚令」，假如不想愁困家中虛渡，出外走走或行山催運也未嘗不可。

以奇門遁甲計算，辛丑流年的年盤及正月月盤都為伏吟格局，均不利遠遊外出的，主容易生意外、波折及麻煩，特別今年流年文昌化忌，容易証件出問題，正月又恰逢天同化忌，就如去歲庚子四化延續多一個月般。反正在疫情下外遊也非易事，如果在本地效遊祈福則仍可藉吉時催旺。當中以年初二中午午時（11-13pm）出發向東北方最為有利，合符奇門吉格，不論拜會重要人物，以至逛逛、行山運動一下，都有利開運。順帶一帶，此吉時也利於姻緣和合的。

年初四雖仍是公眾假期，但卻是不錯的開工開市吉日，前幾期已作詳細介紹。惟相信不少朋友都可能會於初五星期二才正式開工，一般辦公室於早上九時多開工，如果也想藉擇吉增運或轉走去歲晦運，個人方面便可盡量靈活利用西方兌宮奇門三大吉格之一「青龍返首」，例如是銷售人員或要外出開會和重要客戶拜年等等，都可以先選在公司方位西面的大客先出發便較易獲益。由於當日為歲破日，就不大適合用於公司或店鋪開市，只宜破舊立新。

在此也預先和讀者們拜個早年，希望大家身體健康！財源廣進！

新春祭祀

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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