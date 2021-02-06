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【中小企教室】Google Meet新增Green Room　開會前可檢查電腦配置

科技 10:00 2021/02/06

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Google Meet推出全新「Green Room」功能，讓用戶在進入Google Meet會議室前，檢查各項配置設定，確保不會在會議中因為配置出錯而出醜。

新冠肺炎疫情令視像會議變得恆常化，為了讓企業在進行會議前能夠準備好，Google近日就為Google Meet推出全新「Green Room」功能，讓用戶在進入Google Meet會議室前，檢查各項配置設定，確保不會在會議中因為配置出錯而出醜。

【全新功能】Google Pixel手機相機將推新AI功能　可測量用戶心率和呼吸頻率

【中小企教室】善用對話行銷整合平台　省人手速回應增銷售機會

Google宣布，推出全新Green Room虛擬房間功能。用戶可以在正式參與會議前，檢查清楚裝置配置是否正常運作和設定妥當，同時也能檢查網絡連線狀態。Google表示，有時用戶在參與線上會議時，會發生不小心將麥高峰調成靜音、或是背景噪音太大聲的情況。因此Green Room將會讓用戶在進入會議前做好檢查，若系統發現問題，便會自動作出提醒以及作出修正的建議。

全新的「Check your audio and video」功能，在加入會議前檢查相關設定，點選之後便會自動啟動Green Room。（Google資料圖片）

使用電腦版本Google Meet的用戶，在未來兩周內將可利用全新的「Check your audio and video」功能，在加入會議前檢查相關設定，點選之後便會自動啟動Green Room。

而在未來15日內便會開放予其他Google Meet用戶，包括：Google Workspace Essentials、Business Starter、Business Standard、Business Plus、Enterprise Essentials、Enterprise Standard 和 Enterprise Plus，還有 G Suite Basic、Business、Education、Enterprise for Education 和非牟利組織用戶。

【中小企教室】一文介紹常見3款科技分析工具　助企業提升營運效能

責任編輯：曾曉汶

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