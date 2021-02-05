【港元定期存款】5厘港元超高息玩快閃　截止日期順延一周

歲晚收爐，但仍有7間大小銀行鬥減定期存款息率，包括渣打 （02888） 等，而1月至今，兩間發鈔行已先後減息，滙豐早於上月中帶頭全面削減。專家指，新股王快手科技 （01024） 凍資逾1.2萬億元，剛於昨天（2月4日）回籠，令拆息全綫轉跌，相信中小行在年關前，將跟隨大行降低息率，搶存戰在首季暫停。

綜觀全周港元定存息格價，渣打及滙立（WeLab Bank）削短存，交銀香港減半年定存；天星銀行（Airstar Bank）、信銀國際、集友及大眾財務更全面減息。相反，招商永隆卻加減不一。

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正因2月開局竟有多達8行調息，本周長短期的高息榜有較大變化。先說3個月期，冠全城5厘息雖仍是虛擬銀行富融（Fusion Bank），因該行剛把截止期由本來於周一（1日）屆滿，現順延一周至下周一（8日）到期，這快閃優惠正在倒數。此外，滙立及天星輪流削短存，反觀眾安存息維持1.08厘，遂重返3甲列。

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至於1年期，由於信銀國際削0.1厘、至0.65厘，故失落冠軍，降級至屈居亞軍。富融的0.75厘因而獨佔首位。

展望下周僅4個交易天，業界料靜市居多，存息更易減難加，畢竟在快手鎖資解禁下，1個月港元拆息已3連跌，今天（5日）低見0.13厘。上商研究部主管林俊泓預計，現時至本月底，上述與樓按掛鈎的拆息，料介乎0.1至0.2厘窄幅上落。分析料港銀亦毋須逆市盲目加存息。況且，金管局指去年銀行稅前盈利跌逾29%，且息差收窄，兼關注信貸質素，專家遂料同業於首季對借貸審慎，視乎疫情受控及經濟復甦步伐，下季才再作部署。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源