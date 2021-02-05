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【大行報告】中金瑞信看好呢隻油服股 重回盈利上升周期 目標價上調19％及37％　潛在升幅最多25％

股樓投資 17:49 2021/02/05

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中金及瑞信分別發表報告，把中海油服（02883）目標價分別上調37%及19%，至13元及12.5元，評級同為「跑贏大市」。

中海油服周五（5日）收報10.36元，升3.2%，成交額9.6億元，與中金目標價13元相比，潛在升幅達25%。

中金指出，中海油（00883）2021年資本支出計劃較2019年實際值上升13%至26%，超出中金和市場的預期，同時中海油還加大了中國近海的投入佔比，對中海油服更為有利。疫情衝擊後，中海油服2021年有望回到上升通道，中國能源增儲上產的長期邏輯仍然穩健。

券商對中海油服評級及目標價：

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至於瑞信亦指，中海油今年的資本開支增長，為2014年以來最高，超出該行預期，同時分配在中國海域的資本開支比重增至72%，創歷史新高。分配比例增加對中海油服有利，估計目前集團的自升船隊使用率接近9成，通常在上升周期才會達此水平，上調中海油服2021及2022年每股盈利預測4%。

該行預計，中海油服今年淨利潤為38億元人民幣，意味回到2010至2012年的全盛時期，在上升周期的早段，每年淨利潤為40億至45億元人民幣。基於中海油今年積極發展，預期中海油服有進一步上升空間，將推動重估。

【延伸閱讀】中金看好北水提升   日常消費板塊估值   建議關注11隻港股 【見下頁

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記者：李兆明

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