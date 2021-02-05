【農曆新年】港鐵取消年三十晚通宵服務 僅加強繁忙時段車次為兩分鐘一班

港鐵表示，今年農曆年三十，即下周四（11日）不會提供通宵服務，惟會在當天晚上繁忙時間前及後的時段，加強各鐵路綫的服務。他又指，是次決定考慮到當日各處的活動安排，以及政府實施減少人群聚集等防疫措施等，經過審慎評估後，決定只會維持正常服務時間。

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港鐵稱將於當日加強下午3時至5時半，以及晚上8時半至11時的服務安排，當中港島綫、荃灣綫及觀塘綫等列車班次，將安排維持兩分鐘一班車；同時會持續監察農曆新年前及假期的車務情況，並與政府相關部門保持聯繫，適時加強列車服務以應付乘客出行需求。

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責任編輯：潘曉豐