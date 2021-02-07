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【有盈退休】曾智華：留港、移民—策略性忍耐

名人薈萃 14:25 2021/02/07

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新一任美國總統拜登（Joe Biden）上場，一反前總統的鬥牛梗性格，令萬事先冷靜下來。

美國人以至全球人早上不必再似早前四年，被「狂特」推文搞到神經緊張，可以重新再「正常地生活」，毋須生活在高度刺激感中。

拜登對北韓，對中國，回復早年奧巴馬（Barack Obama）倡議的政策——Strategic Patience。

這個政策，不少人譯做「戰略性忍耐」。我呢，認為「策略性忍耐」較平和易接受。

說穿了，就是兩個不同意識形態的「矛盾體」，必需要相處，怎麼辦？

若是國與國之間，最壞當然是「你死我亡」式互鬥。但是，這對大家有好處嗎？兩敗俱傷，是解決問題良方嗎？當然不是。故此，既要相處，但又不可「怕咗你」、「認同你」，甚或「接受你」，這就要考驗相互的智慧了。若雙方實力不對等時，弱的一方，就要明白強的一方死穴何在，再加以四両撥千斤。當然，形勢比人強時，就啞忍作過渡也是必須的。

這種狀況，小弟幾十年經驗，也發生在工作及移民方面。如今，留港也如是，必須使出Strategic Patience。無他，一定要面對現實。

回想打工日子，一如不少打工仔，必定對上司及制度諸多不滿。同事的競爭關係，當然萬箭齊發，正常。

這時，正是考驗一個人的智慧，及磨練一個人成長的大好機會。下下之策是以為自己絕對正確，率性而行，反枱。這種行為用兩個字形容—幼稚。

移民日子，也如是，當然受到種種明或暗的歧視。講真，有哪個國家國民會真心歡迎異國人「入侵」的？禮貌地接受也幾乎不可能。移民屬「少數民族」，面對冷面孔及排斥，一定要懂得「策略性忍耐」，然後凝聚自己實力（財富及社會地位）。

今天，留港的也如是。暫時，一定要忍，切勿再似以前肆意行事變「送頭」，別太蠢！強如美國，面對中國及北韓也要「策略性忍耐」。作為香港市民，目前形勢，最佳面對，也是如此。

事實上，呼天搶地怨到天崩地裂也改變不了大形勢。策略性忍一忍，讓其慢慢「自變」好了。

【同場加映】供港疫苗及常見副作用

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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