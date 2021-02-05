【玄人‧峰語@iM網欄】 星平合參看香港流年運程(中） 環球放水

經過去年庚子年的新冠肺炎肆虐， 大家主觀願望都希望疫苗的面世後，可帶領香港走出目前的困境。 事實上，去年實體經濟在疫情下幾近停頓， 但由於香港股市受惠於全球放水，股市的爆升令不少股民財富上升， 令香港仍可以在自制『內循環』下，經濟未算差得太走樣。說到尾， 因為去年庚子流年，地支見 『子』，為香港 97 回歸八字的用神。今年為辛丑年，地支丑為土， 出現子丑合化土之象，令香港用神受制，加上香港流年是犯太歲， 似乎單從流年的結構來看，今年的香港仍存在一定的隱憂。

無可否認，環球大規模放水，催生出一個前所未見的大牛市， 而承接去年股市的強勢，大家都希望今年再在股市大賺一筆。 以目前的客觀形勢，尤其是美國瘋狂印鈔，料美股走勢仍然續強( 仍是來年投資市場的主軸)，而港股受惠於內地北水大舉南下， 港股仍可望火乘風勢，延續其牛氣。不過，從玄學角求去分析， 今年始終出現 『水被土制』的局面，而且直接是香港的八字用神受制， 而水亦代表流動性，如出現資金被阻的情況， 對香港股市有負面影響。因此，我的推算是今年港股突破後， 會有一下子的走資令股市出現震盪。 如果再配合早兩期跟大家分析辛丑年 《 地母經 》 之卜文，『 辛丑 牛為首，高低甚可憐。人民留一半，快活好桑田 』 ， 我會理解為今年即使股市向好，要懂得適當時候套利保留實力， 見好即收，不要過度槓桿，為突如期來的逆轉形勢作準備。

大家會問，明明全世界繼續放水，疫苗又投產， 世界經濟及股市應更看高一線。我們學術數的， 就是希望在常理以外，找出一點另類觀點。香港用神為水（印星）， 主北方的中國，而水既然受制，表示中國今年會面對外在的壓力。 無可否認，從大趨勢去看， 中國的國力及發展於九運中仍是看高一線， 一直向好的勢頭仍可望持續， 但一個地方的發展亦不會無障礙的一帆風順。去年中國之所以跑出， 除了控制疫情得好外，另一原因是全世界都受疫情影響， 世界的物資都要依靠中國，即使在中美貿易戰下， 中國的出口反而有增無減，加上『內循環』 的成功， 令中國經濟跑贏全世界。然而，隨著疫情有機會過去， 其他國家復甦，中國反而會面對他國的競爭， 而且八運交九運的接氣時間中，世界的動盪、紛爭仍會不斷， 中國仍會處於被圍堵的焦點， 這也應驗了由香港八字為主軸的土尅水的情況， 同時也是我今年為何會有較保守的預測。

另外，我上期已提過，要立體去看一個人或一個地方的運勢， 要八字及星盤去共同參考，下一期，我會再以香港的『七政四餘』 星盤，去進一步解構香港的流年運勢。