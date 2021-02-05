【拜登執政】與總理莫里森首次電話通話 美國總統拜登獲邀任內到訪澳洲

美國總統拜登上任後，於當地時間周三（3日）首次和澳洲總理莫里森通話，談及美澳關係、緬甸局勢及「五眼聯盟」等議題，莫里森形容通話話氣氛良好，並邀請對方9月訪問澳洲。

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在通話中，莫里森形容美澳能提供地區和平及安全的錨，稱兩國關係良好，並邀請對方於今年9月美澳簽訂《太平洋安全保障條約》50周年之時訪問澳洲，獲拜登正面回應。其後，二人更談及兩國和日本、印度、以及由美國、英國、澳洲、加拿大、新西蘭組成的情報同盟「五眼聯盟」的夥伴關係，並相信美澳會印太安全議題維持非常強硬及有效的同盟。

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白宮聲明指，兩位領導人同意和盟友共同對涉及緬甸軍事政變的人士問責，又指加強兩國共同價值觀、全球安全及繁榮的承諾。

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責任編輯：潘曉豐