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【雲計算】瑞信：雲計算投資首選SaaS 推薦7隻雲概念股

新經濟追蹤 17:10 2021/02/05

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瑞信指，中國雲遷移趨勢將會持續並加速。

阿里巴巴 （09988） 雲計算業務上季成功扭虧，反映中國雲基建步入發展新階段。瑞信最新在報告中指，中國雲遷移已成清晰趨勢，並且在數字化、本土替代驅動下加速。該行預期，5G普及和政策利好將加快「上雲」轉型，料中國2021年IT（資訊科技）開支復甦，按年增長7.2%。

瑞信指出，中國IaaS（基礎結構即服務，Infrastructure as a service）市場比美國落後5年，目前在互聯網應用和企業應用帶動下，需求依然強勁。互聯網數據中心（IDC）行業則受惠中國從4G跨向5G令數據大量增長。中國SaaS（軟件即服務，Software as a service）市場則落後美國10年，目前市場依然非常分散，企業資源規劃（ERP）和特定行業應用（如電商SaaS）預計可享受更快的增長，因標準化程度較高及可提供更多客戶增值服務。

瑞信目前最看好SaaS行業，其次為IaaS/IDC，最後才是資訊科技服務。該行在SaaS行業偏好用友網絡（滬：600588），主要因其ERP SaaS可捕捉企業轉型周期，其次為微盟 （02013） 、中國有贊 （08083）

IaaS方面，瑞信看好金山雲（美：KC）可高速增長，阿里巴巴 （09988） 則受惠其領導地位。此外，該行也偏好數據中心營運商世紀互聯（美：VNET），以及中軟國際 （00354）

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編輯：陳健婷

港股 微盟集團（02013） ERP IaaS SaaS 用友網絡（滬：600588） 金山雲（美：KC） 中國有贊（08083） 阿里巴巴－SW（09988）
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