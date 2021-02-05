繼亞洲金融風暴後 印尼2020年國內生產總值首度現委縮

全球疫情肆虐，各國經濟大受打擊，印尼周五（5日）公布國內生產總值報告，自1998年以來首次出現經濟萎縮。據當地中央統計局指，2020年國內生產總值較去年下降2.07%，當中以交通運輸和觀光行業首當其衝。

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印尼統計局長Suhariyanto指，在疫情肆虐全球下，印尼亦大受影響。現時印尼是亞洲疫情最嚴重的國家之一，隨著人口近2.7億的印尼推出大規模疫苗接種計畫，他稱國內經濟逐步復甦，包括貿易數據等經濟指標出現上升的跡象，並指國內接種疫苗計畫及遵守防疫規定，均是經濟復甦的重要關鍵。

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責任編輯：潘曉豐