【農曆新年】上水廣場+天晉滙　聯乘迪士尼與彼思過新年

▲ 天晉滙方面同樣截止3月14日，打造4大主題裝置。（天晉滙提供）

農曆新年及情人節將至，多個商場布置了新裝置，設有多個打卡位和提供消費優惠吸客。上水廣場及天晉滙，以「反」轉紅粉甜蜜玩具世界為主題，由《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》和《超人特工隊》等多個角色，布置多個打卡位。

上水廣場截至3月14日，聯乘迪士尼與彼思，設有5大打卡主題場景，包括有胡迪、翠絲、火腿及勞蘇等反斗角色。例如：場內4樓和5樓分別設有《玩轉腦朋友》彩虹心心燈飾裝置，以及《反斗奇兵》「星」級大派對。

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另外，上水廣場更設有官方授權《反斗奇兵》自助售賣站，同步發售全新迷你盒抽人偶系列，基本款式共有12個造型，更有機會隨機抽中合共有3款的超隱藏版本造型。

天晉滙方面同樣截止3月14日，打造4大主題裝置。而在場內的二期中庭，更設有超巨型三眼仔幸運夾夾機。同時更設有優活動，顧客憑即日電子消費滿300元，即可參加Amazing Moment 攝影活動。

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責任編輯：馬意文