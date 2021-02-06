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【職場熱話】面試問題千奇百怪嚇怕網民 HR：你父母仲健唔健在？

環球政經 19:26 2021/02/06

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不少人也有見工的經驗，面試時被問到的題目往往是意想不到，有時甚至會被問到「口啞啞」。近日就有網民在討論區發文，稱自己在面時被面試官問到父母是否健在，與家人關係好不好等，令事主感到十分震驚。

事主稱自己到某公司進行第二輪面試，面試官講解完公司文化後，就直接問事主是否已婚，事主答沒有後，面試官又問他有沒有女朋友，事主就回答說有，接著又問他拍了多久拖。「我呆了，HR（面試官）就稱可能要出trip（公幹），所以要先了解一下。」到這裏事主都表示理解。

【職場熱話】失業半年獲面試 被HR問到「口啞啞」 見工被問「真空期」 應該點答？ 【下一頁

但之後，面試官竟然問「你父母是否健在？有沒有兄弟姐妹？與家人關係好不好？」令事主大感困惑，「我完全不明白為甚麼要問這些」，問完以上問題後，面試官再問了一點有關工作上的問題，就結束了面試。面試官的行為令事主大惑不解，「不說還以為我是來見臥底工作」。

有不少網民都認為面試問題有點不妥，「不要傻了，分明拿你資料」、「現在還有trip出（公幹）???」、「查家宅嗎？」、「好奇怪的公司」。

【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？ 【下一頁

但有網民則認為有些工作需要長時間不在港，所以面試內容沒甚麼問題，「有些工經常要去很多地方，又或者留在某地方一段時間，比如可能要你回內地出差一個月，又或者每兩星期要離港一星期，甚至原來你以前的同事是因為要照顧家人所以決定辭職」「看你見甚麼工，有些工要斷六親，事先說明會有心理準備」.

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