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【瑞幸咖啡】瑞幸咖啡在紐約申請破產保護　瑞幸：旗下門店將如常開業

Hot Talk 17:30 2021/02/05

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被捧為「中國星巴克」的瑞幸咖啡曾於2019年5月美國納斯達克交易所上市。

據外電報道，瑞幸根據美國破產法第15章《輔助和其他跨境案例》，向紐約南區破產法院提交破產申請。瑞幸咖啡表示，現正與債權人尋求重組方案，瑞幸咖啡旗下門店將如常開業，預計將不會對日常運營有重大影響。

瑞幸咖啡通過罷免陸正耀等4名董事，詳情可看：【下一頁】

瑞幸咖啡下午發表公告。

被捧為「中國星巴克」的瑞幸咖啡曾於2019年5月美國納斯達克交易所上市，2019年門店數量曾超越星巴克內地分店數目，市值一度高達120億美元。去年4月，瑞幸咖啡披露有22億元人民幣交易額造假，在6月29日起停牌，其後除牌，退到場外交易市場（OTC市場）交易。

瑞幸咖啡去年曾被美國證券交易委員會（SEC）指控「有意且大幅虛報收入及支出、並大幅低報淨虧損」，瑞幸其後在去年12月表示，公司已與SEC達成和解。

根據瑞幸咖啡現時官方網頁描述，截至2019年底，瑞幸咖啡共開設4507間門店。

瑞幸咖啡在今年1月才剛正式開始新零售合作伙伴招聘計劃，宣佈開放加盟，並指將不收取任何形式的加盟費。

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編輯﹕賴奕羚

美股 瑞幸咖啡（美：LK） 美國 咖啡

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