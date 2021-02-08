【瑞幸咖啡】瑞幸周一與SEC達成和解獲當地法院批准　瑞幸﹕旗下門店將如常開業（第二版）

▲ 被捧為「中國星巴克」的瑞幸咖啡曾於2019年5月美國納斯達克交易所上市。

據外電報道，瑞幸根據美國破產法第15章《輔助和其他跨境案例》，向紐約南區破產法院提交破產申請。瑞幸咖啡表示，現正與債權人尋求重組方案，瑞幸咖啡旗下門店將如常開業，預計將不會對日常運營有重大影響。

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另外，最新消息指，瑞幸周一（8日）已在官方網站發表聲明，指公司早前與美國證券交易委員會（SEC）已達成的和解已在上周四（4日）獲得法院批准。

▲ 瑞幸咖啡下午發表公告。

被捧為「中國星巴克」的瑞幸咖啡曾於2019年5月美國納斯達克交易所上市，2019年門店數量曾超越星巴克內地分店數目，市值一度高達120億美元。去年4月，瑞幸咖啡披露有22億元人民幣交易額造假，在6月29日起停牌，其後除牌，退到場外交易市場（OTC市場）交易。

瑞幸咖啡去年曾被美國SEC指控「有意且大幅虛報收入及支出、並大幅低報淨虧損」，瑞幸其後在去年12月表示，公司已與SEC達成和解。根據和解條款，瑞幸咖啡願意支付1.8億美元罰款。

根據瑞幸咖啡現時官方網頁描述，截至2019年底，瑞幸咖啡共開設4507間門店。

瑞幸咖啡在今年1月才剛正式開始新零售合作伙伴招聘計劃，宣佈開放加盟，並指將不收取任何形式的加盟費。

（第二版新增﹕周一與SEC達成和解獲法院批准）

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編輯﹕賴奕羚