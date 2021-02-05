【強積金】駿隆：2021年1月MPF人均賺4343元　股票基金表現最佳

2021年投資市場開局不錯，據強積金MPF顧問公司駿隆的計算，2021年1月MPF人均賺4,343港元。

駿隆指，中港及亞洲市場於1月表現持續走強，帶動強積金市場於1月表現持續造好。截至1月31日，駿隆強積金綜合指數上漲4點 (+1.7%)，報261點。三大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數升13點 (＋3.6%)，報378點；混合資產基金指數升2點 (+0.7%)，報254點；固定收益基金指數維持於129點。

▲ 資料來源：駿隆

股票基金當中以大中華股票基金表現最佳，據駿隆統計1月回報為6.5%，其次是賺5.2%的港股基金，被動型的港股（指數追蹤）基金賺3.8%，排第三。

▲ 資料來源：駿隆

另外，理柏日前公布MPF市場1月統計數據，在所有MPF基金之中1月表現最佳的基金是，中銀保誠的「我的強積金計劃-我的中國股票基金」，回報達8.45%。詳情點按以下圖片放大觀看：

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責任編輯：葉卓偉