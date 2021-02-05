見西半山盤低市價賣　首置客怕執輸　睇樓一次即扑槌入市

樓市成交回升，各區也錄高價成交，要低市價買到「心頭好」不易。及至近日，有首置客見西半山有樓盤低市價沽，便快速入市。香港置業楊志能說，西半山輝煌臺低層C室，向東南望樓景，兩房間隔，實用面積約431平方呎，原叫價960萬元，放盤約一個月，終減價20萬元，以940萬元易手，實用呎價約21,810元，成交價低市價約半成。

據了解，買家為首置客，心儀物業位處半山地段，睇樓一次，即拍板入市 。資料顯示，原業主於2016年6月，以約680萬元購入上述單位，現帳面賺約260萬元，物業期內升值約38%。

輝煌臺位於西半山西摩道1號，於1996年開始入伙，建有1座住宅大樓，提供198個單位，實用面積由355平方呎起，至最大511平方呎。

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