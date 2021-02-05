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【緬甸政變】昂山素姬助手溫登被捕 被指觸犯煽動法

環球政治 16:49 2021/02/05

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昂山素姬助手、全民盟高層溫登被指觸犯煽動法，亦於周五（5日）被捕。

緬甸軍方政府周一（1日）發動軍事政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人。昂山素姬助手、全民盟高層溫登（Win Htein）被指觸犯煽動法，亦於周五（5日）被捕。

【緬甸政變】聯合國秘書長：將動員國際施壓 令政變不會成功 【下一頁】

全民盟發言人基托（Kyi Toe）表示，溫登周五於女兒位於仰光的寓所被捕。溫登透露他被控觸犯煽動法，其後被當局帶到首都内比都。現年79歲的溫登為長期政治犯，因多次抗議軍事統治而遭到軍事拘留。

溫登其後表示軍方是因為他發表的言論而拘捕他：

他們不喜歡及害怕我說的東西。

（They don't like what I've been talking about. They are afraid of what I'm saying.）

【緬甸政變】政府加強監控網絡 禁民眾使用Facebook 【下一頁】

溫登於昂山素姬等人被捕後，曾以昂山素姬的名義於社交媒體Facebook發表聲明，呼籲民眾全面反抗軍方的政變。

溫登本周接受當地媒體訪問時表示，緬甸軍方因發動政變而會變得聲名狼藉。他表示自己於1962年已親身經歷政變，指出緬甸經濟於其後遭受長達26年的苦難。溫登更形容軍方的政變行動不明智，軍方領袖將國家推向錯誤方向。

自軍方於周一發動政變以來，昂山素姬及其他被捕人士仍然遭到軍方拘留，軍方也未有透露昂山素姬等人的下落。

責任編輯：鄭錦玲

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