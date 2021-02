【緬甸政變】昂山素姬助手溫登被捕 被指觸犯煽動法

緬甸軍方政府周一(1日)發動軍事政變,拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟(簡稱全民盟,NLD)領袖昂山素姬等人。昂山素姬助手、全民盟高層溫登(Win Htein)被指觸犯煽動法,亦於周五(5日)被捕。

全民盟發言人基托(Kyi Toe)表示,溫登周五於女兒位於仰光的寓所被捕。溫登透露他被控觸犯煽動法,其後被當局帶到首都内比都。現年79歲的溫登為長期政治犯,因多次抗議軍事統治而遭到軍事拘留。

溫登其後表示軍方是因為他發表的言論而拘捕他:

他們不喜歡及害怕我說的東西。

(They don't like what I've been talking about. They are afraid of what I'm saying.)