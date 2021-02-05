【輝瑞疫苗】以色列研究：接種第二劑一周後感染率0.06%

新冠肺炎疫情全球大流行，多國加快接種新冠疫苗的速度，其中以色列的疫苗接種計劃進展神速。以色列數據顯示，有約41萬人士已接種兩劑輝瑞疫苗，接種第二劑七天後的感染率為0.06%。而確診新冠肺炎的人士中，均只有輕微病徵，僅4人需送院。

以色列第二大醫療基金組織Maccabi Health Services數據顯示，截至當地時間周四，在416,900名接種兩劑輝瑞疫苗中，只有254人在注射第二劑輝瑞疫苗後一周，感染新冠肺炎。一般而言，在第二劑疫苗注射後的一周會開始出現抗體。

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此外，那些確診患者只有輕度病徵，僅4人需送院，全部情況穩定。



在同一時期，對照組的778,000人中，有12,944人確診感染個案。在比較兩組數據後，該組織發現在第二次注射後的7天或更長時間，輝瑞疫苗的有效率為91%。



若從確實感染的時間細分，免疫力似乎隨著時間的流逝而增加。在確診的254人中，有76人在注射第二劑的第7天被感染，44人在第8天，24人在第9天。

Maccabi Health Services資料及數碼健康部門主管祖海爾博士（Dr. Anat Aka Zohar）形容數據令人鼓舞，亦反映輝瑞疫苗的效用高且穩定。

責任編輯：林嘉莉