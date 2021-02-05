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【疫市擴張】一田超市西環店擴張5千呎　逾1,500款貨品設季節限定美食專區

商業 16:30 2021/02/05

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一田超市西環分店將於2月7日迎來擴張新面貌，帶來旬蟹市場及季節限定美食專區。（一田提供圖片）

一田超市西環分店迎來擴張新面貌，1樓佔地擴充至全層，新增佔地5,224平方呎至15,000平方呎，貨品種類提升超過1,500款，同時更帶來旬蟹市場及季節限定美食專區，提升更多元化的購物體驗。

【逆市開店】「FRESH新鮮生活」第二分店進駐太古　港式新鮮市集為題　設28專區 （多圖）

【疫市營商】本地鮮雞品牌泰安雞谷網銷　料農曆新年銷售增兩成（有片）

西環分店特別帶來旬蟹市場，送上皇帝蟹、松葉蟹、花咲蟹、毛蟹等日本名蟹，由原隻靚蟹到肥美蟹腳、蟹爪都應有盡有，加上多款鮮甜生蠔、海鮮拼盤，鮮味攻佔視覺感。場內季節限定美食專區將不定期轉換主題，冬季率先推出火鍋專區，暖心的火鍋湯底、醬油、麵食、飲品齊集超市貨架，務求滿足食客的季節性味蕾。

西環分店擴張後場內新增逾1,500款產品，包括獨家引入北海道便利店自營品牌Secoma，日本直送近100款零食、飲品、湯品等，當中大部份以北海道在地食材製造，以滿足港島區哈日食家；還有天然的精肉及可持續認證海產、罕有清酒紅白酒及手工啤酒等。

一田超市 (西環)擴充開幕詳情
日期： 2021年2月7日
地點：一田超市 (西環)

【疫市開店】Pure Fitness進駐K11 MUSEA　全球最大旗艦店飽覽維港景色（多圖）

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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