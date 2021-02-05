【英國疫情】入境檢查粗疏 僅查25%旅客來源地

全球新冠肺炎疫情持續，多國均收緊旅客出入境限制。據英國有數據指，英國當局僅截查4分1的入境英國旅客的來源地，查看是否來自高風險地區。此外，亦只有10分1的旅客在自我隔離期間只收到短訊，未有接獲當局電話跟進。反映英國入境措施疏忽，難以遏止新冠病毒從外地傳入。

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英國有數據公布，邊境部隊人員自去年6月至今只檢查超過360萬名旅客的入境申報表，了解是否來自新冠肺炎高風險地區，只佔整體入境人數的24%。

數據續指，部隊人員於兩星期前開始改善檢查入境旅客來源地的速度，截查了3成英國旅客的來源地，包括發現變種新冠病毒的南非及巴西。雖然檢查進度有所改善，但亦反映英國入境措施疏忽，未能有效竭止新冠病毒從外地傳入。

英國國會内政部專責委員會主席庫珀（Yvette Cooper）表示，在得知整體旅客入境數據後，認為由於沒有相關官員為出入境檢疫政策失職承擔責任，導致出入境檢疫出現無數疏漏。

英國每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟 【下一頁】

此外，庫珀亦怒斥其他部門不負責任，包括內政部，運輸部和衛生部，把問題像「燙手山芋」般推卸，亦沒有人願意承擔全部責任、探究當中細節。

按照英國規定，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。即使旅客持有效陰性檢測證明，入境英國後仍要隔離10日。

責任編輯：郭麗明